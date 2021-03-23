薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判

手機出貨量大跌 需彌補收入損失

由於華為被美國政府施加晶片禁運制裁，由去年9月15日起，該公司既無法買入高通或聯發科等其他公司的5G手機晶片，又不能委託台積電或中芯國際等晶圓代工生產商代為製造自己設計的5G晶片，只能消耗手上庫存的晶片，故其智能手機出貨量直線下降。根據比較樂觀的估計，華為今年的智能手機出貨量將會大幅收縮至7000萬部。TrendForce的預測就更悲觀，認為會下跌至3000萬至5000萬部。雖然華為去年曾經與高通達成專利互相授權協議，和三星、蘋果等亦可能有類似協議，但由於雙方的5G晶片或手機出貨量極度懸殊，這樣的互相授權協議早已顯得極不對等和不合時宜。

據內地媒體報道，華為首席法務官宋柳平透露，將會和高通、三星、蘋果等重新談判5G專利費。其實，華為要對其他公司使用它的5G專利收取授權費用，是合情合理的，因為高通早就已經這樣做，而且其收費標準還要高得多。根據高通2018年的公布，該公司對於5G智能手機收取的專利費，為手機零售價的3.25%（只使用其5G核心專利）和5%（同時使用其5G核心專利和5G非核心專利）。換言之，以一部零售價400美元的普通5G智能手機來說，高通收取的專利費就高達13美元或20美元。華為收取的每部最多2.5美元，最多只相當於其幾分之一，實在可說是相當克制和厚道。

據報道，愛立信對每部5G智能手機收取的專利費為2.5美元或5美元；諾基亞對每部5G智能手機收取的專利費上限為3歐元（約3.6美元）。因此，可以說，華為對每部5G智能手機收取的專利費上限，最多只等於愛立信收取的下限。

根據德國專利統計公司IPLytics今年2月份公布的報告《Who is Leading the 5G Patent Race？》，華為持有的重要5G專利百分比（獲批以及活躍使用者），大約為15%多一點，比三星、諾基亞和高通略高，但未算具有壓倒性的優勢（見表）。這也可能是華為定出一個較低的專利收費標準的原因之一──希望減少爭拗、推行起來較順利。

據華為估計，該公司今年的5G專利授權收入將介乎12億至13億美元。但以華為在2019年賣出超過2.4億部智能手機來說，若今年只能賣出3000萬至7000萬部智能手機，即使改為主力銷售高檔型號，其智能手機業務損失的營收仍將高達以百億美元計。每年10多億美元的5G專利授權新收入，仍然是杯水車薪。

5G設備業務頻傳不利消息

另外，在5G設備業務方面，亦有說華為的排名已跌至第三。據內地媒體所說，截至去年2月，在全球5G設備合約中，愛立信獲得127份，全球排名第一；諾基亞獲得101份，排名第二。華為則只獲得93份，排名第三。近月，中移動（0941）智能家庭網關產品集中採購招標，共分3個採購包，其中第一個和第二個採購包的候選名單已經出爐。在兩個名單中，都不見華為的身影。中興（0763）亦只是在第一個採購包中中標10.87%，在第二個採購包空手而回。反而諾基亞和保利集團屬下的華信郵電合資的上海諾基亞貝爾則成為最大贏家，合共拿下56.17%的份額。

關於華為和中興為何會失利，業界有各種猜測。其中有不少人認為，晶片荒是主要原因，兩者或許希望將晶片投入到毛利更高的訂單上，對於這兩次招標的廉價家用網關產品不太在意。但中興和華為究竟為何落榜，中移動也沒有解釋，以上都只是猜測。目前，中國移動還未公布第三個採購包的中標結果，未知中興和華為能否佔據一席。但另一個不利的消息是，巴西政府亦可能改變態度。

巴西政府在2月底還聲言，該國不會禁用華為的5G設備。但到了3月13日，據外媒報道，巴西科技創新及通信部長在國會5G工作組的公開聽證會上表示，華為將不會在該國政府使用的專用通訊網路供應商之列。若消息屬實，華為將無法爭取巴西未來總值200億美元的5G設備訂單。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]