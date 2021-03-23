劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈

加上A股市場調整，流動性繼續處於偏緊狀態。滬深300指數由2月18日起至3月9日下跌了14.4%，此前自2019年的升市起步至今滬深300指數大調整只有兩次，分別為2019年4月至8月，最大跌幅為14%；和2020年1月至3月，最大跌幅17%；可見今次調整幅度之深。

港股進入業績高峰期，焦點集中在星期三騰訊（0700）、小米（1810）、安踏（2020）、蒙牛（2319）、金蝶（0268）同在當天公布全年業績，昨天大市成交萎縮至只有1342億元，可見基金大戶基本上按兵不動。上星期文章提到大市有陰跌之勢，且看騰訊業績過後會不會為大市成交帶來衝擊。

新規為券商引入新資金提供便利

美國債券息率仍高位徘徊，短期未見有回落之意，欠缺盈利支持的增長股仍將繼續受壓。投資者可多留意估值較低的中資金融股內的券商板塊，中國證監會在3月19日發布了《關於修改證券公司股權管理規定的決定》以及《關於修改關於實施〈證券公司股權管理規定〉有關問題的規定的決定》。重點內容包括：適當降低證券公司主要股東資質要求；取消主要股東具有持續盈利能力的要求；將主要股東淨資產從不低於2億元調整為不低於5000萬元人民幣等等。新規定降低了對證券公司主要股東的要求，令新進股東門檻下降，亦提升了證券公司股權流動性，為證券公司引入新資本提供了便利。從1月起內券板塊普遍回調了30%至40%，相信在新規發布後，券商股可反彈。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]