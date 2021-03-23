經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈

【明報專訊】近3個星期港股在28,300點至29,500點區間橫行整固，惟月內盤中曾下跌超過500點的日子有5天，而且往往升市低成交、跌市大成交，資金入市意欲低迷，反彈乏力。市場主要焦點仍在美國國債收益率上，當前市場似乎已預期美國10年期國債收益率將至少升至2厘，預料將逼美聯儲採取應對措施。國債收益率上升對風險資產產生影響，令股市回調。

加上A股市場調整，流動性繼續處於偏緊狀態。滬深300指數由2月18日起至3月9日下跌了14.4%，此前自2019年的升市起步至今滬深300指數大調整只有兩次，分別為2019年4月至8月，最大跌幅為14%；和2020年1月至3月，最大跌幅17%；可見今次調整幅度之深。

港股進入業績高峰期，焦點集中在星期三騰訊（0700）、小米（1810）、安踏（2020）、蒙牛（2319）、金蝶（0268）同在當天公布全年業績，昨天大市成交萎縮至只有1342億元，可見基金大戶基本上按兵不動。上星期文章提到大市有陰跌之勢，且看騰訊業績過後會不會為大市成交帶來衝擊。

新規為券商引入新資金提供便利

美國債券息率仍高位徘徊，短期未見有回落之意，欠缺盈利支持的增長股仍將繼續受壓。投資者可多留意估值較低的中資金融股內的券商板塊，中國證監會在3月19日發布了《關於修改證券公司股權管理規定的決定》以及《關於修改關於實施〈證券公司股權管理規定〉有關問題的規定的決定》。重點內容包括：適當降低證券公司主要股東資質要求；取消主要股東具有持續盈利能力的要求；將主要股東淨資產從不低於2億元調整為不低於5000萬元人民幣等等。新規定降低了對證券公司主要股東的要求，令新進股東門檻下降，亦提升了證券公司股權流動性，為證券公司引入新資本提供了便利。從1月起內券板塊普遍回調了30%至40%，相信在新規發布後，券商股可反彈。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞

疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
短租客進駐 核心區舖空置率回落
短租客進駐 核心區舖空置率回落
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬
維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
大市成交1342億 今年全日市最低
大市成交1342億 今年全日市最低
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
中國太平少賺27% 派息不減反增
中國太平少賺27% 派息不減反增
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
貿發局：港出口信心指數連升4季
貿發局：港出口信心指數連升4季
碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％
碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
技術取勝：太古料先上試60元
技術取勝：太古料先上試60元
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象