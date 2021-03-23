經濟
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內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成

【明報專訊】為加強對電子煙等新型煙草的規管，內地工業和信息化部、國家煙草專賣局研究起草相關法例。在美國掛牌的內地電子煙龍頭霧芯科技ADR，午夜前重挫四成。工信部網站昨午4時半左右上載，相關部門正研究起草修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，向社會公開徵求意見。徵求意見稿提出，加入電子煙等新型煙草製品，參照捲煙的有關規定執行。消息令相關股票價格下滑。本港掛牌的內地電子煙股思摩爾（6969），本月初亦曾因為有全國人大代表提出要規管電子煙，股價一度大跌15%。

美債息回落 納指早段漲逾1％

美國10年期國債孳息昨晚由1.7厘高位輕微回落，美股三大指數早段向上，以科技股為主的納指升逾1%。歐洲央行加快買債步伐，以應對成員國的國債孳息率上升帶來的風險。該央行上周的債券淨購買量增加了211億歐元（約1956億港元），為12月初以來最高。 德國債券價格昨輕微上漲，歐元兌美元上漲0.2％至1.1939美元。

市場本周焦點是聯儲局鮑威爾與美國財長耶倫，周二及周三向參眾兩院解釋抗疫紓困措施。今年有投票權里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，債券收益率上升，應不會破壞強勁的經濟復蘇。不過對於拜登政府推出價值1.9萬億美元刺激法案，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，美國正受40年來「最不負責任的」宏觀經濟政策所累，民主、共和兩黨都製造了「巨大的」風險。

昨為國際結算銀行（BIS）發表講話，重申不急於推出央行數碼貨幣，強調聯儲局有責任先去了解其技術挑戰、成本及效益，毋須匆匆推出。他說，央行數碼貨幣既有好處，也有風險，加密資產有很大的波動和投機，需國會、政府和廣大公眾的支持才能推進。

（綜合報道）

[國際金融]

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