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土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉

【明報專訊】美國經濟持續復蘇，加上該國國會本月早前通過新一輪刺激經濟法案，進一步推高大宗商品價格及環球債券收益率，為部分新興經濟體的貨幣構成壓力。巴西、土耳其與俄羅斯上周冒着經濟受挫的風險，相繼宣布加息。土耳其總統埃爾多安周末突然宣布罷免「鷹派」的央行行長阿巴爾（Naci Agbal），並任命支持減息的卡夫哲奥盧（Sahap Kavcioglu）擔任新行長。在撤換行長前，土耳其央行剛宣布將基準利率大幅上調2厘，使基準利率升至19厘，以支持里拉匯率，遏抑通脹。市場人士憂慮加息趨勢可能逆轉，土耳其里拉昨曾暴跌逾17%，跌至每美元兌8.47里拉，接近去年11月初的紀錄低位。

土耳其里拉昨晚跌幅有所收窄，徘徊在每美元7.9里拉水平，仍跌近一成。土耳其伊斯坦布爾100指數昨晚跌9.8％，並兩度觸發熔斷機制，是2013年6月以來最大跌幅。土耳其10年期國債孳息率昨升穿18厘，創22個月高位。土耳其5年期信貸違約掉期（CDS），由上周五的每1000萬美元債券的30.6萬美元年度成本，升至47.6萬美元，是去年11月初以來最高。

土耳其財政部：不實施資本管制

今次是2019年中以來，埃爾多安第3次撤換央行行長。被罷免的阿巴爾自去年11月上任以來，已累計將基準利率上調8.75厘，助土耳其里拉從低位反彈（見圖）。分析普遍認同，加息措施旨在控制當地接近16%的通脹率。

受近期的加息措施鼓舞，土耳其里拉原是今年表現最好的新興市場貨幣之一。在阿巴爾任內，海外基金經理押注利率上升有助通脹及匯率穩定，淨購入了價值46億美元的土耳其股票及土耳其里拉計價的債券。道明證券分析師Cristian Maggio表示，這次央行易帥，反映土耳其政策變幻無常，特別是在貨幣政策方面。不過土耳其財政部昨天當地時間早上即澄清，不會實施資本管制或固定匯率。

新行長或容許貨幣貶值較高通脹

路透社引述消息人士稱，新上任的卡夫哲奥盧周日與銀行業舉行電話會議，強調不打算立即改變貨幣政策，以緩解市場的憂慮。據稱，卡夫哲奥盧重申，遏抑通脹仍是央行首要目標，並承諾將通過降低借貸成本，促進經濟增長。基金經理憂慮他為了降低利率，可能允許貨幣貶值，並接受較高的通脹。過去4年的大部分時間，土耳其的通脹率都高達雙位數。

高盛預測，土耳其里拉未來將「斷斷續續」下跌。法興預期，土耳其里拉兌美元第二季末將跌至9.7。自2018年貨幣危機以來，土耳其里拉貶值五成。

土耳其的動盪市况，突顯新興市場的風險。墨西哥披索及南非蘭特兌美元昨輕微下跌。

新興市場國家紛加息遏通脹

巴西央行上周將基準利率，由2厘升至2.75厘，是巴西自2015年7月以來首次加息。該央行預告，可能在5月再次加息。俄羅斯央行同樣在上周將基準利率，由4.25厘提高至4.5厘。市場猜測，俄羅斯央行仍會繼續加息。市場人士預計，尼日利亞和南非也可能調整利率。

部分分析表示，美國經濟正在復蘇，大規模刺激措施不僅可能引發自身的通脹風險，並將為部分新興經濟體帶來惡性通脹。根據荷蘭合作銀行的數據，去年下半年起，全球糧食價格暴漲了50%。

（綜合報道）

[國際金融]

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