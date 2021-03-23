經濟

方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%

【明報專訊】疫情下方便麵需求大增，帶動康師傅（0322）去年全年純利按年升21.95%至40.62億元（人民幣，下同）。集團每股基本溢利72.23分，派末期息及特別股息合計11.08美分，期內營業額為676.18億元，按年升9.1%，當中以方便麵產品銷售增長最強勁。

派末期息及特別股息合計11.08美分

各類產品中，方便麵營業額按年升16.64%至295.1億元；飲品升4.72%至372.8億元；其他產品跌23.2%至8.28億元，整體毛利升13.53%至224.32億元，毛利率亦升1.29個百分點至33.17%。

集團表示，方便麵行業去年上半年在疫情影響下需求大增，下半年逐漸回復正常；飲品行業上半年受疫情影響需求減少，然後逐步回暖。集團在農曆年疫情期間立即重啟生產方便麵，疫情亦令居家消費需求增長，高性價比產品需求激增，袋麵和大分量產品的銷售增長尤其明顯。另外，疫情新常態亦加快經營環境轉型，例如室內消費場景需求增加、O2O模式及社區團購興起等，為集團帶來新挑戰與機遇。

展望未來，康師傅預計，整體經營環境仍面臨機遇與挑戰。中國經濟穩步復蘇成長，加上消費者需求更多元化，為集團帶來服務消費者的機會。不過，外國疫情的不確定，令原物料價格的上升波動等因素，亦對經營帶來挑戰與風險。

相關字詞﹕方便麵 康師傅 增長

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