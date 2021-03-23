疫情打擊西隧車量 日均減少29%

買入恒大汽車大賺 港通純利僅跌0.28%

集團表示，期內雖然提高了隧道收費，每架車輛平均收費由原先的78.9元，提高至82.3元，但是受到疫情影響，因此日均通車量按年減少29.1%至只有49,442架次。公司預期中九龍幹線、高鐵及西九文化區等復工或重新投入營運後，會為西隧帶來額外車流及過海服務需求。駕駛學校及電子道路收費設施的盈利貢獻則按年增加40.02%及71.57%，分部賺1.98億及0.49億元。

財務管理業務方面，港通稱，年內分別購入15.23億元及出售近16.03億元金融資產，整體組合價值59.46億元，分部盈利幾近倍增至2.88億元。

當中早年以6220萬元購入的恒大汽車0.62%股權，至去年底的估值已大增至16.39億元，佔投資組合比例達27.5%。地產業股票連債券投資的估值達15.97億元，佔總公允值約26.9%。手持現金則按年增加38.87%，達26.76億元。