經濟

碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％

【明報專訊】碧桂園服務（6098）昨日公布去年度業績，期內純利錄26.86億元（人民幣，下同），按年增長60.8%。每股派末期息0.2187元，按年增加44.45%，其自2018年6月上市以來，首次提供以股代息選擇。集團總裁李長江昨日在業績發布會時透露，集團冀到2025年時突破千億元營收，期望今年營收增長不低於50%。收市後，集團更宣布全面收購藍光嘉寶（2606），全購代價92.4億港元。

明報記者 陳偉燊

翻查資料，碧桂園服務在2018年度及2019年度已經分別派息2.26億元及4.18億元。今年度若全數以現金計，派息額會達6.46億元。由於年內該集團曾經配售股份及發行可換股債券，共集資115.8億元，因此其手持現金水平按年大增1.22倍至153.42億元。碧桂園服務昨晚宣布，落實收購藍光嘉寶約71.17%股權，未計提出全面收購，涉資逾54.32億元（約64.72億港元）。同時其對藍光嘉寶提出H股全面收購要約，每股作價為54.3港元，涉資26.02億至27.68億港元。撇除前述因素之外，其在支付股息方面仍能應付裕如。

手持現金按年增1.22倍至153.42億

碧桂園服務表示，收購藍光嘉寶每股H股基礎要約價及增強要約價分別為51.0571元及54.3港元，較3月17日停牌前收市價52.4港元，折讓約2.56%及溢價3.63%。如股東批准藍光嘉寶除牌，便以增強要約價作為標準。

碧桂園服務擬將藍光嘉寶私有化，並認為今次交易可供藍光嘉寶股東套現及釋放價值。對該集團而言，是次收購藍光嘉寶，可補充其業務、提供區域優勢，並擴大業務規模和覆蓋範圍，現時藍光嘉寶在管建築面積約1.299億平方米。

2025年目標營收突破千億元

碧桂園服務2020年度總收入達156億元，總裁李長江昨日在業績會上表示，他們冀在2025年實現收入超過1000億元目標。

首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬稱，當中物業管理、增值服務、商業及寫字樓，及城市服務的目標收入冀各佔500億元、300億元、150億元及200億元，並期望今年的收入及利潤增長不低於50%。

在上調物業服務收費方面，他指出，集團是按服務投入要求而去提升，去年則有數十個項目提價。

上 / 下一篇新聞

疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
短租客進駐 核心區舖空置率回落
短租客進駐 核心區舖空置率回落
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬
維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
大市成交1342億 今年全日市最低
大市成交1342億 今年全日市最低
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
中國太平少賺27% 派息不減反增
中國太平少賺27% 派息不減反增
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
貿發局：港出口信心指數連升4季
貿發局：港出口信心指數連升4季
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈
劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
技術取勝：太古料先上試60元
技術取勝：太古料先上試60元
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象