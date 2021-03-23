碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％

明報記者 陳偉燊

翻查資料，碧桂園服務在2018年度及2019年度已經分別派息2.26億元及4.18億元。今年度若全數以現金計，派息額會達6.46億元。由於年內該集團曾經配售股份及發行可換股債券，共集資115.8億元，因此其手持現金水平按年大增1.22倍至153.42億元。碧桂園服務昨晚宣布，落實收購藍光嘉寶約71.17%股權，未計提出全面收購，涉資逾54.32億元（約64.72億港元）。同時其對藍光嘉寶提出H股全面收購要約，每股作價為54.3港元，涉資26.02億至27.68億港元。撇除前述因素之外，其在支付股息方面仍能應付裕如。

手持現金按年增1.22倍至153.42億

碧桂園服務表示，收購藍光嘉寶每股H股基礎要約價及增強要約價分別為51.0571元及54.3港元，較3月17日停牌前收市價52.4港元，折讓約2.56%及溢價3.63%。如股東批准藍光嘉寶除牌，便以增強要約價作為標準。

碧桂園服務擬將藍光嘉寶私有化，並認為今次交易可供藍光嘉寶股東套現及釋放價值。對該集團而言，是次收購藍光嘉寶，可補充其業務、提供區域優勢，並擴大業務規模和覆蓋範圍，現時藍光嘉寶在管建築面積約1.299億平方米。

2025年目標營收突破千億元

碧桂園服務2020年度總收入達156億元，總裁李長江昨日在業績會上表示，他們冀在2025年實現收入超過1000億元目標。

首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬稱，當中物業管理、增值服務、商業及寫字樓，及城市服務的目標收入冀各佔500億元、300億元、150億元及200億元，並期望今年的收入及利潤增長不低於50%。

在上調物業服務收費方面，他指出，集團是按服務投入要求而去提升，去年則有數十個項目提價。