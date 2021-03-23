經濟

港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%

【明報專訊】政府統計處昨日公布2月份消費物價指數，2月本港整體通脹率升0.3%，較1月的1.9%為低；扣除一次紓困措施後的基本通脹率為負0.1%，連續兩個月出現通縮（見圖），但跌幅已較1月的負0.5%收窄。

統計處解釋，2月份基本通脹率跌幅收窄，與期內外出用膳和家庭服務費用上升有關，其中2月外出用膳開支升0.2%，家庭服務費用開支升2.1%。這兩項通脹的上升，與政府在2月下旬放寬限聚令上限至4人及恢復晚市堂食，及2月中旬的新年假期有關。

其他細項方面，2月私人房屋租金跌1%；衣履及交通跌幅較大，分別跌3.9%及2.9%；耐用物品亦按年倒退1.7%。電力、燃氣及水開支升幅則最大，按年增19.3%，其次是公營房屋租金，年增9.9%，不包括外出用膳的食品則增1.5%。

統計處亦表示，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。今年農曆年在2月中，而去年則在1月底，因此1月份和2月份的按年變化可能會受到一定程度影響。而累計首兩個月，在消除農曆新年的影響之下，本港整體通脹率按年上升1.1%；基本通脹率則為負0.3%。

政府發言人：私樓租金跌幅擴大

政府發言人表示，首兩個月基本通脹錄得負0.3%，主要反映食品價格的升幅收窄和私人房屋租金的跌幅擴大。與此同時，消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。展望將來，由於環球和本地經濟活動需要一段時間才會恢復到衰退前的水平，物價壓力在短期內應會維持溫和。

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