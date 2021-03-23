經濟

港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%

【明報專訊】新冠疫情拖累近期廣告業走勢疲弱，根據廣告媒體監察公司admanGO最新報告，雖然香港今年1月的廣告開支仍較2019年跌一成，惟2月已較疫情前反彈半成，反映市場逐步走出疫情陰霾。合計首兩個月廣告開支按年升逾27%，當中以社交媒體增加62%最多，帶動其市佔上升3個百分點。受年輕人歡迎的YouTube廣告開支則按年急升67%。

明報記者 蔡穎霖

admanGO表示，今年首兩個月的廣告開支按年分別升12%及48%，反映市場漸漸走出疫情陰霾。惟值得留意，屬傳統旺季的農曆新年檔期，於2020年及2021年的所在月份有所不同，或影響今年2月的廣告開支變幅顯著向上。

保險YouTube廣告開支升近兩倍

隨時下觀眾的習慣改變，不少商戶亦轉投網上廣告市場。Google旗下的YouTube佔整體流動廣告及桌上電腦的廣告開支份額近四成，期內升幅按年錄得67%，跑贏「大市」流動廣告及桌上電腦合計的31%。當中，保險廣告在YouTube上的廣告開支按年升近兩倍。友邦保險（1299）更是行業之首，在平台上的開支按年升15.4倍；友邦期內整體開支亦按年急升近12倍。

整體廣告開支方面，十大最高廣告支出行業第一位是「銀行、信用卡及投資服務」，升幅為71%；其次是「藥物及醫護」，僅此類別錄得6%跌幅；而排行第三的是「浴室及家居用品」，開支按年升85%最多。

銀行與投資服務升幅71%

至於首三名廣告支出集團分別是匯豐、牛奶公司及日用品公司寶潔（P&G），按年升幅分別為59%、36%及1.11倍。

媒體市場佔有率方面，以社交媒體升幅最大，開支按年急升62%，市佔率較2020年全年增加3個百分點至14%；而收費及免費報章下跌2個百分點最多，兩者分別佔6%

電視廣告市佔率升至29%

另行業龍頭的電視廣告主要受食品、浴室及家居用品行業的強勁升幅帶動，開支按年則升50%，市佔率較2020年全年多出2個百分點至29%。

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