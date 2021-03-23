經濟

騰訊明業績 大摩料多賺26.5％

【明報專訊】重磅科技股騰訊控股（0700）明天放榜，早前有傳中央擬向集團開刀，多家投行仍看好其短片、手遊及廣告等業務。投行摩根士丹利預計，騰訊2020年全年非國際財務報告準則（non-IFRS）純利將按年增加26.5%至1193.19億元（人民幣，下同）。騰訊昨天收報633.5元，微升0.9%。

摩根士丹利又稱，受2019年收購芬蘭遊戲開發商Supercell後合併財務報表影響，預料手遊業務收入增長速度放緩，全年預測按年增長39%；去年首三季平均增長逾六成。受惠於騰訊旗下新遊戲《天涯明月刀》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《決勝時刻》的市場反應理想，加上《地下城與勇士》手遊版公測重開，相信集團手遊業務仍具可持續性增長前景。

瑞信料雲服務按年升27%

瑞信則表示，因應社交及媒體廣告有增長，預計騰訊旗下的線上廣告業務收入按年增加18%。金融科技及商業服務方面，集團則受雲服務及業務穩定帶動，預料按年升幅達27%。該行維持騰訊「跑贏大市」評級，目標價為735港元，認為騰訊主要受惠於手遊IP產品線及微信生態系統變現等中期增長引擎，促使集團可具增長前景。

繼阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團後，騰訊亦傳出金融科技業務或遭政府「拆骨」，市場期望集團將於業績會上解畫。摩根士丹利認為，騰訊在發展過程態度審慎，預料內地加強對金融科技及反壟斷的監管，對集團的負面影響可控。

摩根大通認為，騰訊的潛在重組對其盈利並無即時風險，僅短期對股價帶來沽壓。事實上，騰訊股價已較今年一月高位766.5元，回落近17.4%。摩根大通在扣除集團的金融科技業務後，認為其估值仍然低水，建議投資者避免恐慌拋售，並在明天放榜以後，重新評估騰訊的金融科技前景。

四部委發新規

限App收集非必要個人訊息

另外，中國網信辦、工信部、公安部及市監總局四部門聯合發布《常見類型移動互聯網應用程序必要個人訊息範圍規定》，對地圖導航、網絡約車、即時通信、網絡支付、網絡借貸等39類互聯網應用程序（App）蒐集個人訊息的範圍做出明確規定。新規將於今年5月1日起施行。通知指App營運者不得因用戶不同意收集非必要個人訊息，而拒絕用戶使用App基本功能。

相關字詞﹕業績會 反壟斷 摩根士丹利 騰訊

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