中國太平少賺27% 派息不減反增

【明報專訊】中國太平（0966）公布去年業績，旗下太平人壽的新業務價值為87.84億元，按年下跌16.43%至87.84億元，以人民幣計算則下跌21.5%。純利按年下跌27.3%至65.48億元，主要是由於該行在單位信託和投資基金的投資，持有的資產和證券公允價值因新冠肺炎疫情和整體市場狀况下降，因而錄得減值損失。不過每股股息派0.4元，按年多派33.3%。
太平去年壽險業務新業務價值主要來源的個人代理渠道，去年保費為1197.67億元，按年下跌3.3%，其中期繳首年保費按年急跌43.98%至166.48億元。該行去年總投資收益率為5.44%，按年上升0.84個百分點。財險業務的綜合成本率為103.9%，按年上升4個百分點，業務轉盈為虧。
招行料今年淨息差再略降
此外，招商銀行（3968）上周五公布業績，昨日股價隨內銀股做好上升4.2%。招行淨息差去年跌0.1個百分點至2.49厘，副行長王良預計今年會再略為下降，該行會力爭保持穩定。他解釋貨幣政策相對去年有所收緊，市場利率上升令存款競爭更為激烈，增加資金成本。此外，去年貸款市場報價利率（LPR）調降，按揭利率因應LPR定價需在今年調降，加上定價較高的房地產開發和按揭，新增貸款受監管部門限制，信用卡貸款亦因風險較高需要控制貸款增速，對淨息差有影響。