中國太平少賺27% 派息不減反增

【明報專訊】中國太平（0966）公布去年業績，旗下太平人壽的新業務價值為87.84億元，按年下跌16.43%至87.84億元，以人民幣計算則下跌21.5%。純利按年下跌27.3%至65.48億元，主要是由於該行在單位信託和投資基金的投資，持有的資產和證券公允價值因新冠肺炎疫情和整體市場狀况下降，因而錄得減值損失。不過每股股息派0.4元，按年多派33.3%。