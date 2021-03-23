張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔

香港長期以15%入息稅率吸引國際商界，同時亦沒有資本增值稅、股息稅及銷售稅，但最新一份財政預算案提出，政府為了增收而上調股票印花稅，令外界憂慮香港低稅優勢不再。「可以保證，在若干一段時間，香港仍然是稅務天堂，確保非常低稅，外國投資者不用對此憂慮。」張建宗接受訪問時表示。

無意改動普通法制 現聚焦民生問題

張建宗又派定心丸，指司法人員傳統上已宣誓擁護《基本法》及效忠特區，這樣對北京而言已足夠，港府也無意去改動普通法制度。張建宗透露，北京對香港的指示，是需要更多聚焦於基層及低收入人士。「北京清晰指出，港府需要打破難對付的問題，包括房屋、土地、貧富懸殊等」。但張建宗也表明，在新形勢下，既得利益集團或需妥協。他亦沒有進一步透露港府如何處理房屋問題，只稱正設法處理貧富懸殊，又稱目前並非適合的時間去修改稅制。

自本月初美國傳統基金會因香港近年政治自由及自治受損，將香港剔出《經濟自由度指數》後，政府官員便頻於海外媒體及國際活動中重申香港的經濟與金融地位不會因政治而改變，例如財政司長陳茂波投稿有份協辦該指數的《華爾街日報》堅持香港一國兩制不變，但被該報以評論文章揶揄勿再嘗試向國際游說。

另外，上星期金發局亦首次贊助由英國智庫機構Z/Yen和中國（深圳）綜合開發研究院合作發布的最新《全球金融中心指數》報告，除了報告有金發局主席李律仁撰寫前言，財經事務及庫務局長許正宇亦透過錄影於發布會作開場致辭，許正宇並以去年新股集資額及股市日均成交等「成就」，強調香港的金融地位。