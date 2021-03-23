經濟

匯豐傳合規部裁員 集團：不置評

【明報專訊】匯豐再傳出新一輪裁員行動，合規部門成為開刀的目標。《蘋果日報》昨日引述消息人士表示，匯豐昨日與600名合規部門員工召開員工大會，管理層會上表示為減省成本及維持可持續合規成本，將裁減部分員工，部分職能將移至廣州，估計至少有100名員工受影響。業內人士相信，被調遷的職位應為涉及向監管機構定時提交報告的部門，其工作性質較為常規，而日常監察交易的合規工作較難在其他地方執行。

匯豐對報道不予置評。報道引述消息稱，暫時未知裁員總數，不過負責為可疑金融犯罪調查個案調查結果撰寫報告、並向銀行內部和監管部門報告的外部調查報告部門（External Investigative Reporting），將裁減五成至六成人員，估計涉及至少100人，香港和新加坡是重災區，一半合規部門職能將移至廣州。管理層未有在員工大會公布詳情，呼籲員工要有耐心。管理層指會按既定程序賠償，員工可申請內部調職，但未必可吸納全數員工。

料涉至少百名員工 星港為重災區

銀行監管在2008年金融海嘯後愈趨嚴格，銀行需聘用不少合規部門員工監察交易，不過近年匯控（0005）業績下滑，管理層去年表示將在2022年前裁減3.5萬職位。報道引述消息人士表示，外部調查報告部門3年前有500名員工，現時只餘下200名，是次未被裁的員工將負責監察廣州員工的調查報告。

有業內人士表示，監察日常交易的員工需要快速匯報可疑交易，其工作難以移至香港以外執行，所以估計匯豐是次將定期向金管局等監管部門提交報告、或每年例行評估高風險客戶等較常規的工作移至廣州。合規部門有不少分支，應不會將整個部門一半人手北移，主要受影響應是負責金融犯罪的部門。銀行界立法會議員陳振英表示，銀行每月需向金管局提交報告，工作不涉敏感資料，以整合內容為主，這部分或可外移，不過一些合規職位經常要與金管局、證監會和保監局等會面，他們則需要駐在香港。

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