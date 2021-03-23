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大市成交1342億 今年全日市最低

【明報專訊】港股成交持續維持低水平，市場觀望騰訊（0700）等大藍籌周中公布業績，昨日成交金額再創今年以來全日市的新低。恒指昨日全日低走，低開28,801點，早段曾高見29,139點，其後反覆向下，收報28,885點，全日跌105點或跌0.36％，成交金額1342億元，較上周五減少34.89%。恒指收市最終失守10天線（28,998點），而20天線（29,234點）亦保持跌穿50天線（29,316點）的「死亡交叉」。

招行績佳 領內銀轉強

當中，長和（0001）為升幅最大的藍籌，升3.56％。昨日招商銀行（3968）公布業績後股價向好，升4.2％，帶動內銀股轉強，建行（0939）升2.01％，中行（3988）升2.08％，工行（1398）亦升1.85％。

恒生科指收報8,508點，跌42點或0.50％，成交額達335.54億元。美團（3690）跌3.7%而騰訊（0700）升0.9%；小米（1810）亦升1.9%。全日北水淨流入21.1億元，總成交額為312.71億元，佔大市成交額23.29%。當中騰訊及小米分別錄得7.36億元和4.8億元淨流入，美團則錄得11.31億元淨流出。恒指夜期靠穩，至11時報28,943點，高水58點。

郭思治：「維穩資金」支撐大市

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場因藍籌股業績現觀望態度，關注國內科技股對政府反壟斷的取態和應對措施。他又稱，內銀股向好，主因資金憧憬業績。他認為已持貨投資者可續持有，未有持貨者毋須急於追入。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，下周二是期指結算日，市場的「維穩資金」會支撐大市。他又稱目前大市屬於中期調整，未來會反覆拉鋸，需等新一輪的資金流入。郭思治稱，內銀股欠缺爆發性憧憬，未能拉動大市，但可穩定大市走勢。

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