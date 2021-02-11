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IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬

【明報專訊】內地互聯網巨頭、人工智能（AI）公司百度（9888）今日在港掛牌，在新股氣氛轉淡靜下，仍有約40萬散戶認購，與去年京東（9618）認購人數相若。百度亦披露，國際配售方面共有307名承配人入飛，有5名機構投資者甚至僅獲分配1手，顯示配售競爭同樣激烈。不過，百度上周美股兩連跌後港股「水位」盡失。昨日暗盤最終僅升1%。於輝立暗盤收報254.8元，每手僅帳賺140元。所幸「頂頭槌飛」大戶獲慷慨派貨，若今日升2.5%即可打和。

明報記者 馬迪帆

百度美股預託證券（ADR）上周五收報257.47美元。公司上周公布港股定價252元，每1股ADR等於8股普通股，以港匯7.75計算，港股定價與美股近乎持平。昨日百度暗盤幾乎平開，收市前上揚，最終於各暗盤均錄約1%升幅。於富途暗盤，百度盤中曾見260元，但收盤僅升0.7%，盤中成交約24萬股。於耀才暗盤交投更為淡靜，僅成交1.9萬股，最終同樣升0.7%。與早前中概股相比，倘今日掛牌表現相若，百度表現僅好於寶尊電商（9991），後者暗盤跌穿招股價。

倘今掛升2.5% 頂頭槌飛可打和

百度本次公開發售錄得超購111倍，國際配售超購9倍。一手中籤率15%，認購50手便穩中一手。共計逾6900名認購金額超500萬元的乙組大戶。其中有5名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛涉及高達7億元，抽237.5萬股。以早前耀才提供2厘息計算，計息期6日，僅孖展息便高達近21萬元。大戶最終每人獲676手，若首日升2.46%即可打和。以昨日暗盤表現計，則帳面蝕約11萬元左右。

嗶哩嗶哩405億孖展 超購54倍

另一中概股嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下簡稱B站）今日中午12時截止招股，昨日孖展已率先截飛。綜合券商數據，B站於8家券商共錄得約405億元孖展，該股公開發售集資額7.41億元，僅計券商孖展，公開發售超購54倍。其中富途散戶力撐，該行共計借出121.07億元孖展。截至昨夜10時，B站ADR跌1.3%，報107.47美元。公司將於下周一（29日）掛牌。同正招股的同股不同權（WVR）架構AI股百融雲創（6608）第二天招股於5家券商錄得237億元孖展，超購59倍。

新興中概股湧現回港潮，路透旗下IFR昨引消息報道，3家於美股受捧的內地電動車廠均有意來港作第二上市，分別為理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車。報道表示，三公司有望今年來港上市，並已選定保薦團隊。其中，蔚來亦考慮「回A」掛牌，擬集資34億美元。小鵬、理想則擬今年第三季度上市，集資介乎10億至20億美元。

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