維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬

ST. GEORGE'S特色戶逾2.1億沽

根據資料顯示，信置何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，去年以1.15億元售出的1座實用面積2140方呎單位，成交實呎53,738元，與上述維港滙I「天池屋」呎價相若。

維港滙I亦透過招標售出3伙標準大戶，包括1座26樓B室，實用面積948方呎3房戶，成交價3345.5萬元、實呎3.52萬元；另1座26樓A室，實用面積1385方呎4房雙套則王，成交價4991.6萬元、實呎3.6萬元。代理消息指，兩單位由同一組買家購入，總作價逾8337萬元。

ST. GEORGE'S MANSIONS本身亦錄高價成交，最新售出第1座22樓A室連平台特色戶，成交價2.138億元（連3車位）；實用面積3330方呎，4房4套間隔、實呎6.42萬元，買家成交期270日；成交價、呎價屬項目次高紀錄，項目累售5伙，套現約7.5億元。

21 BORRETT 標準戶實呎7萬

長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD，亦透過招標售出15樓2號室，成交價1.5078億元（連雙車位），實用面積2154方呎4房雙套間隔、實呎7萬元，買家成交期180日，為項目首宗標準戶成交。

新界方面，恒地（0012）元朗尚悅‧天城，最新亦以2530萬元售出7號屋（連車位）；實用面積1789方呎連天台和花園、實呎1.41萬元；項目累售4幢洋房，套現逾9600萬元。新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Genova，則以2227.2萬元售出18B座16樓B室，實用面積1160方呎連平台和天台特色戶、實呎1.92萬元。另個別新盤轉賣為租，建滔（0148）沙田九肚駿嶺薈，推出12個分層戶和10幢洋房招租，分層戶實呎租金30至40元，洋房實呎租金40至45元。