經濟

維港滙天池屋1.17億沽區內新高 呎價5.38萬

【明報專訊】本月新盤成交累錄約990宗之際，市場昨日連錄3宗逾億元大額成交、吸金逾4.8億元；其中焦點盤、會德豐及信置（0083）牽頭的西南九龍長沙灣維港滙I，透過招標以逾1.178億元，售出1座頂層複式「天池屋」，單位實用面積2189方呎連平台和天台，4房4套間隔、實呎53,850元，成交價和呎價創項目新高外，成交價亦屬貴絕同區，呎價則更媲美何文田豪宅。

ST. GEORGE'S特色戶逾2.1億沽

根據資料顯示，信置何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，去年以1.15億元售出的1座實用面積2140方呎單位，成交實呎53,738元，與上述維港滙I「天池屋」呎價相若。

維港滙I亦透過招標售出3伙標準大戶，包括1座26樓B室，實用面積948方呎3房戶，成交價3345.5萬元、實呎3.52萬元；另1座26樓A室，實用面積1385方呎4房雙套則王，成交價4991.6萬元、實呎3.6萬元。代理消息指，兩單位由同一組買家購入，總作價逾8337萬元。

ST. GEORGE'S MANSIONS本身亦錄高價成交，最新售出第1座22樓A室連平台特色戶，成交價2.138億元（連3車位）；實用面積3330方呎，4房4套間隔、實呎6.42萬元，買家成交期270日；成交價、呎價屬項目次高紀錄，項目累售5伙，套現約7.5億元。

21 BORRETT 標準戶實呎7萬

長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD，亦透過招標售出15樓2號室，成交價1.5078億元（連雙車位），實用面積2154方呎4房雙套間隔、實呎7萬元，買家成交期180日，為項目首宗標準戶成交。

新界方面，恒地（0012）元朗尚悅‧天城，最新亦以2530萬元售出7號屋（連車位）；實用面積1789方呎連天台和花園、實呎1.41萬元；項目累售4幢洋房，套現逾9600萬元。新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Genova，則以2227.2萬元售出18B座16樓B室，實用面積1160方呎連平台和天台特色戶、實呎1.92萬元。另個別新盤轉賣為租，建滔（0148）沙田九肚駿嶺薈，推出12個分層戶和10幢洋房招租，分層戶實呎租金30至40元，洋房實呎租金40至45元。

相關字詞﹕駿嶺薈 尚悅‧天城 維港滙I

上 / 下一篇新聞

疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌
短租客進駐 核心區舖空置率回落
短租客進駐 核心區舖空置率回落
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
屯門本月220宗二手 10個月來最旺
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
IPO散戶基金熱捧 百度暗盤升1% 每手帳賺140元 頂頭槌或蝕11萬
大市成交1342億 今年全日市最低
大市成交1342億 今年全日市最低
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
匯豐傳合規部裁員 集團：不置評
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
張建宗：港仍是「低稅天堂」 撤資公司將後悔
中國太平少賺27% 派息不減反增
中國太平少賺27% 派息不減反增
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
騰訊明業績 大摩料多賺26.5％
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港2月廣告開支反彈至疫前 社交媒體大贏家 首兩月增長62%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
港連續兩月通縮 2月基本通縮0.1%
貿發局：港出口信心指數連升4季
貿發局：港出口信心指數連升4季
碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％
碧桂園服務92億全購藍光 每股最多54.3元 去年純利大增61％
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
何猷龍家族辦公室收購卓智醫療
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
疫情打擊西隧車量 日均減少29%
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
眾安推商業銀行業務 提供無抵押循環貸款
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
方便麵疫下需求大增 康師傅去年多賺22%
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
土耳其爆貨幣危機 里拉曾挫17% 埃爾多安換走「鷹派」央行行長 市場憂政策逆轉
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
內地擬加強規管電子煙 霧芯挫四成
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
戶戶送定招股價範圍 估值達946億
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
陳茂峰：美國經濟有機會強勁V彈
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
張兆聰：受惠碳中和國策 冷吼新天綠色
劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈
劉宇亮：中證監新規 券商股料反彈
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
薛偉傑：華為5G專利收費 擬與高通三星蘋果重新談判
技術取勝：太古料先上試60元
技術取勝：太古料先上試60元
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
何民傑：長實「大刁」雙贏局面
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
劉思明：新能源投資加速 東方電氣看俏
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
周顯：長實變相增持 有贏冇輸
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象
湯文亮：聯匯稍偏離強方正常現象