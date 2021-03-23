「四叔」白加道35號 租值2646萬冠絕全港

差估署資料顯示，白加道35號設3幢洋房，1號屋實用面積8788方呎，連2511方呎天台，租值924萬元，折合每月實呎租值約88元；實用面積8182方呎連1961方呎天台的2號屋，租值864萬元，折合每月實呎租值約88元；3號洋房實用面積8124方呎，連1660方呎天台，租值則為816萬元，折合每月實呎租值約84元水平。另項目設有16個車位，租值則為42.24萬元。上述白加道35號前身為中建企業許世勳家族持有的豪宅項目Falconridge，2010年5月由李兆基家族以18.2億元投得，以可建樓面26,675方呎計，每方呎樓面地價達68,229元，一度刷新全港最高每呎樓面地價紀錄。

周星馳山頂洋房租值 8年跌27％

白加道35號租值高昂，大幅拋離曾被指為全港最貴租值、由湖北富商梁亮勝持有的淺水灣道89號大屋，物業新一年度應課差餉租值為1265.4萬元，雖然比2020/21年度的1301.4萬元僅跌2.8％，但其租值僅約白加道35號一半。另外，「超人」李嘉誠自住的南區深水灣道79號大屋，租值繼2020/21年度下跌3.7％後，2021/22年度再跌約7.8％至855.6萬元。「星爺」周星馳所持有的山頂普樂道10號洋房，新一年度租值為654.84萬元，按年度跌近15％，對比2013/14年度高峰期的903萬元，差距27％。

AVA 128納米樓租值按年跌14％

至於近年「失寵」的納米樓方面，其中西環AVA 128一個實用面積227方呎中層C室，2021/22年度租值12.6萬元，較2020/21年度的14.65萬元，按年跌14％，而有關租值更是自項目2016年入伙後最低的一年。大埔嵐山2期一個實用面積165方呎低層A室，新一年度的租值僅6.132萬元，按年跌近10％，租值與2018/19年度的6.372萬元相若，即重返3年前水平。