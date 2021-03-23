經濟

短租客進駐 核心區舖空置率回落

【明報專訊】租金大跌，吸引部分租戶以短租形式進駐一線地段，令整體空置率稍為回落。美聯工商舖資料研究部顯示，本季1至2月份四大核心區（包括尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及中環）最新整體空置率由去年第三季12.5％回落至最新11.5％，跌1個百分點，數量由944間減至現時867間。美聯工商舖（0459）行政總裁黃漢成表示，尖沙嘴區吉舖數目上升，空置率及空置舖位，分別達17.7％及271間創新高；過去屬遊客旺區的廣東道、彌敦道以及栢麗購物大道共錄約80間吉鋪，情况罕見。

美聯工商舖：尖沙嘴舖17.7％空置見新高

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，由於尖沙嘴區商戶結構以遊客相關行業為主，加上期內商戶租約期滿遷出，令區內舖位空置率上升。陳又稱，當中一些民生消費商戶如飲食、超市、雜貨、零售等，藉疫下舖租調整而進駐核心區，以尖沙嘴傳統售賣珠寶鐘表等的海防道為例，近月陸續出現口罩店及古早味蛋糕店等，令該地段內的租戶組合更多元化。

料通關後舖租反彈逾一成

對於短租會否成為新常態，美聯旺舖董事盧展豪預期短租稍後或會消失，主要由於市場受惠疫苗開始接種，疫情有望完結等多項利好因素。預料會在中港通關後，因內地旅客來港消費，珠寶鐘表、藥房及化妝品等行業會積極物色商舖，帶動核心區租賃。他又表示，舖市最黑暗時候已過去，港府派發消費券有助振興本地消費，相信未來各主要購物區的空置率將會回落，而尖沙嘴區有機會因旅客來港，舖市反彈幅度較大。他預計，在較低基數效應下，今年核心區舖的租售價將升10％至15％，較非核心區的民生舖8％至10％升幅為高。

相關字詞﹕黃漢成 盧展豪 四大核心區 美聯工商舖

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