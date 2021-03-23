疫情重創 波斯富街舖租值跌逾半 中環中心租值按年跌一成 逾5年來首跌

明報記者 林尚民

本報翻查多個核心區2021/22年度最新應課差餉租值，其中眼鏡88於2017年底遷出後，一直未獲商戶長租的銅鑼灣波斯富街65號地舖，連同閣樓部分的租值為117.6萬元，比2020/21年度240萬元大跌51％，跌幅比今年度約20％跌幅大增，若對比2018/19年度的318萬元，更連跌3個年度，累積跌幅高達63％。同區面積僅約30方呎、曾於2014年以呎租8667元成為全港舖王的景隆街2號A2號舖，新年度租值為99.6萬元，按年度大跌近四成。

前PRADA羅素街舖租值跌逾三成

事實上，同區羅素街雖然曾是全球最貴商業街，但該街道多個舖位在新一年度租值均大跌逾三成，當中曾由PRADA租用的羅素街Plaza 2000廣場多層共逾1.5萬方呎舖位，新一年度租值亦大跌約32％至4404萬元。

謝霆鋒擺花街舖應課租值不足80萬

其他核心區方面，藝人謝霆鋒持有、面積約1100方呎的中環擺花街26號地舖連閣樓，新一年度租值為79.2萬元，按年度跌幅接近36％。曾由文記小食於2016年以呎租1111元租用的旺角先達廣場地下G2及G3號舖，最新租值120.6萬元，按年度跌44％。

水貨客消失 上水藥房舖租值跌15％

核心區舖位租值大跌，過去數年在「水貨客」支撐的上水區，多個來自新康街、新豐路、龍琛路的藥房舖位，新一年度應課差餉租值亦罕見錄得下調，跌幅約10％至15％，相對市區較細。其中龍豐藥房老闆謝少海去年底以6000萬元售出的新康街98號地舖，新一年度租值為241.2萬元，按年度下跌逾15％，並為最少5年來首現跌幅。

疫情除影響商舖租值外，商廈物業亦受到拖累。據差估署資料顯示，中環中心頂層全層單位，總面積13,213方呎，應課差餉租值在連升最少5個年度後，在2021/22年度首見回落，最新應課差餉租值為1179.6萬元，按年度跌幅約12％，並重返2017/18年度1137.6萬元相若水平。

另由「收租王」永倫集團於2018年4月以5.3億元購入、並以呎價61,844元成為本港最高呎價商廈物業的中環皇后大道中9號一個全層單位，2021/22年度應課差餉租值為712.8萬元，按年度下跌14.9％，是連升最少3年後首現跌幅。值得留意的是，上述差餉租值，是差估署根據去年10月1日的市况，重估應課差餉租值，換言之，仍未計及第四波疫情及疫苗等因素的影響。