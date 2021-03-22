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提早退休先答4問題

【明報專訊】早前有機構發表研究報告指出，不少港人希望能提早退休，以18至34歲本地女性為例，她們希望可於接近61歲時退休，比一般退休年齡65歲早4年。不過調查又發現，她們的退休計劃儲蓄缺口高達77.3%，可見理想與現實有很大的差距，在退休儲備嚴重不足的情况下，即使已屆退休年齡，不少港人很可能要繼續工作以維持生活開支，以下將提供4個問題，讓大家了解自己能否提早退休。

明報記者 黃清瑤

（一）是否有充足退休儲備？

若要過美好的退休生活一定要「計啱數」，有研究調查顯示，港人預期整體退休收入為每月2.95萬元，約為工作時收入的85%。

另外，大多數受方者表示，預期退休金要應付接近20年的退休生活。其實退休人士最好預留工作時收入的75%，來應付日常生活開支。假設工作時年薪為50萬元，退休人士每年至少需有37.5萬的退休金。假設預期退休年期為20年，即總儲備需有750萬元，才可維持退休前的生活質素。

這個數目不一定是現金，可以是物業、強積金供款、保險及其他儲蓄。事實上，退休後時間更為充裕，不少人會考慮到外地旅遊或增加娛樂開支。另外由於離開職場，缺少公司醫療保障都會提高醫療成本，因此退休金愈多，生活壓力就會愈小。

（二）債務比重是否仍高？

港人一般的債務多為物業或車輛按揭。建議最好將這些債務還清才考慮退休，試想一下，當收入停止，還款帳單卻每月寄至，退休人士難免容易感到憂慮。

除此之外，生活上時有許多突如其來的開支，例如身體不適的醫療費用、親朋離世的帛金等。經常開支亦有水電費、日常飲食開支等，若同時肩負高昂的債務還款，將可能令生活質素大打折扣，甚至有可能要重投職場方可應付。

（三）是否已安排好每月財務計劃？

作為退休人士更應為退休日子做好財務預算，以維持高質素的退休生活。退休人士除了積蓄以外，亦可以依賴各方面的資金流入而減少動用積蓄，包括子女的家用、每月派息基金、出租物業的租金收入、物業安老逆按揭等。以上資金都是早年部署後才能獲得的回報，例如生兒育女、買房子等。

當有足夠的現金流，亦要檢視日常開支，尤其是要分清「想要」與「需要」，不少年輕人有無窮無盡的物欲，不停揮霍以致成為月光族，一旦退休後仍如年輕時般揮霍，退休積蓄將會很快用完。因此建議盡早檢視是否有需要改善日常生活開支模式，減少買入非必要物品。一方面可增加退休儲蓄，一方面可趁年輕培養正確的消費模式。

（四）積蓄是否已計及通脹因素？

在香港，長期年均通脹率為3%，若以2001年至2020年間率計算，總通脹率為35.81%。由此可見，在退休的20年間，手上的部分資金很可能已被通脹蠶食。因此，在計劃退休時亦要計及通脹問題，可考慮將資金買入與通脹掛鈎債券、投資於股票市場或為強積金額外供款。

根據積金局基金平台顯示，過去10年強積金股票基金年率化回報範圍由0.62%至24.99%，過去5年年率化回報範圍由0.43%至13.38％。由此可見，長線利用強積金投資股市亦有一定抗通脹作用。至於揀選基金時，可以參考及比較不同基金的歷年表現，如在大跌市時，跌幅是否低於同行呢？或哪間公司的港股基金、環球股市基金一直領先於同行等亦是重要考慮因素。

[退休綢繆]

相關字詞﹕提早退休 租金收入 現金流 債券 強積金

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