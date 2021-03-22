溱8實呎重上2萬 兩年新高

明報記者 歐陽慧恩

世紀21奇豐客戶經理王榮基表示，溱岸8號1座高層B室，近日以1968萬元成交，實用935方呎，3房1套房連工人套房間隔，享河景，實呎21,390元，成交價創屋苑3房戶新高。原業主2012年1280萬元一手購入上址，持貨9年，帳面獲利688萬元或約53%。事實上，新地（0016）近月積極宣傳旗下新盤瓏珀山，對區內二手市場銷情亦有推動作用，王氏料溱岸8號短期內成交量仍將平穩發展，但因市况回升，預料業主將收窄議價空間，做價或較數月前有顯著反彈。

雅濤閣未補價實呎15191元成居屋王

其他屋苑近期亦屢錄新高成交。房委會資料顯示，香港仔居屋雅濤閣1座高層D室，實用576方呎，3房間隔，上月以875萬元未補價售出，實呎15,191元，呎價貴絕全港未補地價居屋。原業主早於2002年以約175萬元未補價購入，持貨19年，帳面獲利約700萬元，賺幅約4倍。

欣榮3房實呎逼1.6萬破頂

中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，土瓜灣欣榮花園6座中層A室，3房套房間隔，實用面積731方呎，1158萬元易手，略高於市價，實呎15,841元，呎價創屋苑歷史新高。原業主2009年373萬元購入上址，持貨12年，帳面獲利785萬或2.1倍。

另外，個別名人亦趁旺市放售物業，止賺離場。市場消息，著名樂隊Beyond成員黃家強及相關人士持有的樓齡近50年的何文田常康園一個中層D室，實用1615方呎，4房間隔，新近以約2720萬元連車位售出，實呎約1.68萬元。黃家強等人早於2006年以1165萬元購入該單位連車位，持貨15年，帳面獲利1555萬元或1.3倍。

「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬破頂

至於連錄多宗連額印稅SSD貨成交的「龍牀盤」屯門菁雋，近日亦再錄成交，市場消息指，屋苑中層33室，實用133方呎，屬開放式設計，成交價268萬元，實呎20150元。原業主2019年7月218萬元購入單位，帳面獲利50萬元或23%，原業主持貨未夠3年，需付樓價一成、即26.8萬元額印稅，但據悉額印稅由新買家負責支付，若連辣稅計，實呎逾2.2萬元，創屋苑新高。

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