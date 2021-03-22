太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%

港島東其他屋苑亦不乏高價成交，市場消息指，小西灣藍灣半島2座高層F室，實用455方呎2房戶，以893萬元易手，比銀行網上估價857萬元高36萬元或4%、實呎19,626元，屬屋苑同類近期高位；原業主2012年以528萬元購入，帳面賺365萬元或69%。

藍灣半島兩房893萬沽 高估價4%

將軍澳3月二手成交量已逼近上月全月354宗，暫錄約340宗。香港置業分區董事劉浩勤指，區內半新盤CAPRI，新錄10A座頂層D室特色戶易手，實用518方呎連天台、2房間隔，原業主累減160萬元或13％後，以1040萬元成交、實呎20,077元，屬市價；原業主2015年底以815.7萬元一手購入，帳面獲利224.3萬元或約27％。

荔枝角西九四小龍之一昇悅居，本月至今錄約8宗成交。中原副區域營業董事歐陽振邦指昇悅居新錄7座高層A室易手，實用491方呎兩房間隔，原業主減價40萬元或4%後，以890萬元沽出、實呎18,126元，屬市價；原業主2004年初以180.3萬元買入，帳面獲利逾709萬元或4倍。

CAPRI特色戶呎價逾2萬易手

新界方面，元朗本月已錄200宗二手成交，超上月全月186宗；中原副分區營業經理王勤學指，溱柏5座低層G室新近易手，實用523方呎2房間隔，以650.98萬元沽出、實呎12,447元；原業主2013年以395.2萬元一手購入，帳面賺逾255萬元或65％。

另中原十大屋苑過去兩日錄24宗成交，雖較上周回落11%，但仍企穩雙位數；美聯統計過去兩天10大藍籌屋苑錄約26宗成交，按周跌7%。