新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響

總發展樓面維持逾316萬方呎

新地規劃總監黃舜浣接受訪問時指，根據發展大綱，上述西九龍綜合發展地帶，可按個別情况，而考慮放寬具標誌性建築物的高度限制。同時，賣地條款亦不設高度限制，強調改劃仍維持2010年已批出的可建總樓面316.46萬方呎。

指個別九龍物業已獲批新發展高度達320米

對城規會有意見指，從策略性觀景點（strategic viewpoint）望到建築物時，會遮擋山脊線，破壞自然資源。

新地項目總監麥孟添回應指，集團已審視有關問題，在8個觀景點中，僅中環七號碼頭的觀景點遮擋山脊線，並指九龍近年已有不少物業遮擋山脊線，部分已獲批的新項目亦遮擋山脊線，如尖沙嘴前海員俱樂部重建項目、旺角洗衣街重建項目等，前者建築物高度175.5米（由主水平基準上），現已獲准興建，後者建築物高度更達320米（由主水平基準上）。

另城規會有意見提到，新地擬議的公共空間設計不突出，黃舜浣回應指，集團已邀請城市空間策劃師（urban curator）重新審視和優化設計，並在未來一至兩個月，聯絡社區組織。

她續指，集團已就上述改劃提出覆核申請，正研究優化設計，如調整建築高度，減少對山脊線影響，同時優化公共空間，打造人性化的社區空間，擬下半年提交新方案。

擬減一成商業樓面 增九成零售用地

被問及修改會否影響發展成本，麥孟添指，商業項目發展時間一般較長，在競投地皮時已預計有關時間成本，而項目在西九高鐵站上蓋，不用打樁，已省卻部分時間。

新地於2019年底以422.32億元、以破官地成交價紀錄投得上述西九高鐵上蓋商業地王，去年9月向城規會遞交修訂方案，將商用空間重新分配，整個項目以不多於5倍地積比發展，擬建2幢商廈、較過去核准的3幢為少，涉約256.18萬方呎樓面，較2010年已獲批方案減10%；同時要求放寬建築物高度限制，由原先獲批125米，增27%至最高159米。另設60.28萬方呎零售樓面，較過去核准方案增90% ，並提高休憩用地及綠化空間至9.15萬方呎，惟上述申請今年1月在城規會審理，規劃署雖指改劃符合發展意向，不反對申請，惟城規會卻拒絕其規劃申請。

明報記者 甘潔瑩