維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高

維港滙I亦售出3B座2樓C單位連平台特色戶，實用299方呎連232方呎平台，成交價898.29萬元、實呎30,043元，成交價及呎價創同類一房戶新高；項目本月中開售至今累售248伙，套現逾30.8億元，今日新一輪發售126伙（33伙招標）。

恒地系樓盤周末售出15伙

其他發展商，以恒地（0012）樓盤銷情較標青，除屯門青山灣帝御‧嵐天售出8伙外，已屆現樓的元朗尚悅‧嶺，以784.6萬元售出1座28樓A室，屬實用378方呎連294方呎天台兩房特色戶，實呎20,757元；北角君譽峰亦售出15樓B室，屬實用288方呎一房戶，成交價739.1萬元、實呎25,663元。此外，恒地同系西營盤藝里坊‧2號、大角嘴利奧坊‧曦岸，也合共售出5伙。

另近期主力銷售大埔天鑽餘貨的中海外（0688），同系已屆現樓的鴨脷洲南區‧左岸，新近透過招標以6200萬元售出2座2樓A室，實用1763方呎連608方呎平台、實呎35,167元，全盤114伙自2016年底開售以來已沽清。

本月整體一手成交累錄970宗

綜合市場資訊，3月迄今整體一手成交錄約970宗，業界估計本月全月最終可錄約1500宗一手成交。