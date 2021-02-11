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八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書

【明報專訊】市場焦點新盤、西南九龍長沙灣維港滙I開售後，多個新盤亦密鑼緊鼓部署登場。本報統計，未來一個月有機會推出的8個新盤，涉單位總數2340伙，當中港島和九龍涉6盤，合共佔1824伙，佔相關新盤單位總數近八成，意味新一輪新盤戰場將集中在市區。業界分折指，未來一個月擬推的新盤，以中小型單位為主，若樓價普遍低於千萬元，仍然會具承接力。

明報記者 林可為

未來一個月有機會出擊的8個新盤，4個位處九龍，當中以旺角一帶為主戰場，兩個以中小型單位為主打的全新盤料將短兵相接。市場消息指，信置（0083）、莊士機構（0367）和市建局合作的山東街及新填地街交界的ONE SOHO，預計短期可獲批預售樓花同意書，並開展推廣，項目提供的322伙開放式至兩房戶，實用約260至近400方呎。

旺角ONE SOHO涉322伙 料日內展推廣

至於同樣針對年輕分支家庭客源的煙廠街全新盤、內房遠洋（3377）發展的千望，日前已公布項目提供83伙，屬實用約170至320方呎的開放式至1房連書房戶型。

若論九龍規模最大新盤，則屬上周已上載樓書、涉388伙的維港滙III，料承接1期開售後的餘威，於短期內登場，最細面積開放式特色戶256方呎。若以涉推售單位數量計，港島兩個新盤共涉930伙，佔該8新盤單位總數近四成，比例最高；焦點是港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸1期、由路勁（1098）及平保（2318）旗下平安不動產資本合作發展的晉環，提供800伙，屬繼2013年底推出的灣仔囍匯後，港島區7年來最大型新盤，同時亦屬港島近年罕見港鐵上蓋大型屋苑。晉環提供的戶型多元化，涵蓋開放式至4房，標準戶實用約290至1302方呎。

西區尚瓏屬舊契 隨時出擊

此外，屬舊契項目、百利保（0617）負責銷售的西營盤尚瓏，早於去年底已展開宣傳。項目提供的130伙，實用200餘至480餘方呎，屬開放式至3房戶，主打1房戶。

新界方面，新地（0016）主打3房和4房大戶的沙田半山多石街分層豪宅瓏珀山1期（196伙）擬本周上載樓書，意味開售進程將進直路。

分析:樓價多低於千萬元 料仍具承接力

另宏安地產（1243）青衣寮肚路薈藍，涉單位總數320伙，主打開放式及1房戶，以坐擁藍巴勒海峽海景作賣點，料短期亦可獲批預售樓花紙，最快4月可登場。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，未來一個月擬推出新盤以中小型單位較多，如樓價能在1000萬元及800萬元以下（即分別可承造最高八成或九成按保），估計承接力仍會不俗，且項目所涉單位總數不算多，市場仍能消化。

相關字詞﹕千望 瓏珀山1期 尚瓏 港島南岸1期 維港滙I

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