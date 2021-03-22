馬泰陽：套股換樓利樓巿

全球經歷新冠肺炎疫情打擊，經濟面對挑戰，各地大舉印銀紙，並實行超低利率催谷經濟，最近隨着疫苗接種計劃開展，美國疫情得以緩和，經濟有望重啟，加上美國1.9萬億美元紓困方案已經通過，熱錢將湧入市場，美息維持低位。本港息率大致與美息走勢相若，加上本港資金充裕，銀行體系結餘達到逾4500億元的歷史新高，預期資金將繼續流入香港，帶動低息環境維持一段時間，吸引買家入市磚頭。事實上，今年樓市交投活躍，首季交投表現亮麗。一手新盤銷情暢旺，市場屢錄高價成交，供應罕有的特色戶及洋房承接備受追捧，山頂道項目1個月內連沽5幢洋房，套現近30億元，另屯門新盤特色戶亦錄得呎價新高成交。不少買家對後市有信心，為免通關後與外地買家競爭，及早入市買心頭好。二手市場亦不遑多讓，近期香港仔居屋雅濤閣有未補地價單位成交呎價達15,191元，創全港未補價市場呎價新高，榮登全港居屋王，可見置業需求強勁，優質單位有價有市。

雖然最新失業率升至7.2%創17年新高，不過樓市彷彿進入「平行時空」，事關普遍樓市參與者並非失業人士，反而疫苗接種計劃開展利好樓市發展，不乏買家追價入市。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]