布少明：倘租金回升 或成樓市助力

3月樓市食盡「陽春」旺勢，交投表現向好。據本行前線分行統計，十大屋苑於3月上半月暫錄得188宗交投，較2月同期大升六成半，本月二手成交量大有可能挑戰約5000宗關口。樓價方面，由於早前不少平價盤獲承接，儘管業主叫價態度轉強，但無礙買家入市，料首季樓價升約2%至3%。

今期專欄談談最近較少業界中人談論的租賃市場。根據美聯租金走勢圖，今年2月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.24元，按月續跌約0.1%，雖然租金已連跌6個月，但按月跌幅已見收窄，2月跌幅為近半年最少，若與去年同期相比，今年2月平均呎租按年跌約3.3%。

買樓可達抗通脹之效

筆者經驗之談，樓價的走勢會略先於租金，近月樓價確初現築底回升，租金跌幅亦明顯收窄。假如租金未來正式確立升勢，配合低息環境於中期持續，首先，目前有能力買樓的租客為數不少，他們手持足夠現金入市，當租金開始「追落後」，加上低息環境致借貸成本低廉，將加劇「供平過租」的情况，促使這一批買家轉租為買。

在低息環境下，倘若入市時有一個相對穩定及吸引的租金回報，無論投資或自住，可達到穩定地抗通脹之效，樓市表現更加「硬淨」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]