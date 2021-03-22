廖偉強：北水資金 舉足輕重

近期本港股票市場都出現較大的波動，影響股價升跌取決多個因素，例如政治及經濟等，股市亦容易受到好消息與壞消息所影響。股價的高低往往視乎上市公司的盈利表現，但股民的情緒對股價的影響也不能忽視，因為當大量資金流入的時候，股價好自然就會被推高；相反，當資金大量流出，股價就會應聲下跌。過去幾年內地資金對於香港的股票市場有舉足輕重的影響，而隨着疫苗的出現，相信距離通關的日子愈來愈近，當兩地人流及物流能夠再次滾動，北水流入經濟市場的機會將增加，對於香港經濟復蘇有莫大的幫助。

地產市場近期無論新盤或二手成交都非常暢旺，已經出現小陽春的迹象，同時明顯有部分資金逐步流向房地產市場，導致價量齊升。筆者認為現時市况對於地產代理而言是做生意的黃金機會，只要代理能夠重視客戶的體驗，加上專業及優質的服務，再配合資金流向樓市的走勢，要在市場分一杯羹絕非難事。再者，現時新盤銷情好壞可以從樓盤的示範單位人流量看出端倪，因為市場上擁有資金而想入市的買家，他們也會選擇人流較多的熱門項目，相信多人選購的單位只會買貴，不會買錯的，為新盤市場帶來動力。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]