陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股

美國2月私人市場每周平均實質收入下跌1%，遠差過市場預期上升0.1%。財長耶倫表示，通脹壓力未如想像中嚴重，美國總統拜登較早前簽署1.9萬億美元抗疫紓困法案，預料可推動經濟加速復蘇。儘管市場同時憂慮美國通脹壓力加劇，但尚屬可控。

疫情爆發之後，美國部分物價出現下跌的情况將會被扭轉，但通脹回升只屬暫時。耶倫不認為通脹風險巨大，如果確實出現實質通脹上升，會加以注視，並有對付的工具。如疫情受控，她有信心明年經濟將會回復接近全面就業。1.9萬億美元方案是推動全面就業必須的。

聯儲局主席鮑威爾表示，國債孳息率大幅上升引起他的注意，但未失去秩序，也不認為會將長期利率推高至聯儲局需要採取強而有力行動，目前政策立場恰當。美國民眾重返就業崗位前，聯儲局將保持信貸寬鬆及流動。有充分理由相信，在實現充分就業及通脹達到2%目標，很快會取得進展。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯稱，經濟強勁反彈，通脹急升機會不大，除非通脹升至3%至4%，才會引起關注。目前美國失業率6.3%，數以百萬計勞工脫離就業市場，實際失業率可能高達9%，今年底會回落至5%。

通脹未失控，債息上升不會對樓市股市造成嚴重衝擊。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]