摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181

如投資者認為外圍股市後市仍有下行空間，或希望對冲科技股正股持倉風險，可考慮以納指認沽證部署，如納指沽10181，行使價12000點，實際槓桿約7.6倍，2021年6月18日到期；相反如看好則可留意納指購10183，行使價14000點，實際槓桿約11.6倍，2021年6月18日到期。

投資者留意，上述產品追蹤納指100 E-mini期貨走勢，並在港股時段交易。為方便投資者了解相關指數期貨變化及對輪證價格影響，摩根大通網站提供了納指期貨報價及美股指數相關資訊，投資者不妨到網站查閱相關詳情。

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