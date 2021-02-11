瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439

長實（1113）因績後宣布回購計劃而令上周五股價急升逾7%，其次煤氣（0003）、電能（0006）等藍籌股亦上升。小米（1810（再傳出造車消息，曾高見27元，收市約報26.2元。

根據瑞銀上周五紀錄，除了大量資金繼續流入明星股騰訊（0700）、小米等認購證；其他股份亦有一定的買盤支持，最近平保（2318）的表現靠穩，約有1507萬元資金流入平保認購博反彈，如投資者看好平保可以回升重上100元水平，可留意認購12439，行使價110.98元，2021年6月到期，有效槓桿約16倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。（

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