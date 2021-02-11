經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：小米逆市靠穩 看好購23351

【明報專訊】市場憂慮美債息高企，或不利高估值新經濟股，港股上周五出現調整，恒指低開逾200點後，跌幅曾擴大至逾660點，低位失守28800點水平，收市跌逾400點，未能重返兩萬九以上。港股四連升告終，或有待觀察債息走高對市場的影響。科企業績高峰期將至，向上有待重上29500點，支持或參考28500點水平。小米集團（1810）上周五高位曾升逾3%至27元以上，收市保持在26元以上。再有報道表示，小米計劃開展電動車業務，而集團亦將於周三公布業績，短線可望挑戰28元阻力位。小米逆市靠穩，吸引好友繼續部署，價外幅度在10%以內的貼價認購證，較受好友歡迎。看好可考慮小米認購證23351，行使價28.55元，2021年6月到期，實際槓桿約5.4倍。相反看淡可留意小米認沽證24064，行使價21.83元，2021年8月到期，實際槓桿約4.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶
港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶
硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手
硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手
疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張
疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張
港產茶飲品牌 主攻民生區
港產茶飲品牌 主攻民生區
余偉文：走資與選舉改制無關
余偉文：走資與選舉改制無關
卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露
卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露
DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股
DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股
景順趙耀庭：美核心通脹受控 中資股跌過龍
景順趙耀庭：美核心通脹受控 中資股跌過龍
未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升
未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升
年輕人二次文化聖地 B站首掛勿過度憧憬
年輕人二次文化聖地 B站首掛勿過度憧憬
80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫
80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫
W股百融雲創 估值不算誇張
W股百融雲創 估值不算誇張
專家之言．郭思治：只宜現金小注抽
專家之言．郭思治：只宜現金小注抽
專家之言．溫傑：直接買美股更靈活
專家之言．溫傑：直接買美股更靈活
置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租
置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租
必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務
必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務
沙特阿美盈利降 按年跌44%
沙特阿美盈利降 按年跌44%
綠城中國人事變動 兩執董同被免職
綠城中國人事變動 兩執董同被免職
企業自創AI軟件 加快開發新藥
企業自創AI軟件 加快開發新藥
投資推廣署：致力物色AI公司來港
投資推廣署：致力物色AI公司來港
張兆聰：A股「一收即死」本質未變
張兆聰：A股「一收即死」本質未變
陳智鑾：細樓換大樓應先賣後買？
陳智鑾：細樓換大樓應先賣後買？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬周三業績 騰訊購18365
金子：憧憬周三業績 騰訊購18365
張兆聰：潤電博成龍源翻版
張兆聰：潤電博成龍源翻版
蔡金強：以鬥爭求和平則和平存
蔡金強：以鬥爭求和平則和平存
潘啓才：bilibili不建議借孖展抽
潘啓才：bilibili不建議借孖展抽
艾雲豪：搖滾經濟巨人的運氣
艾雲豪：搖滾經濟巨人的運氣
陳大為：供應鏈斷裂推升了通脹
陳大為：供應鏈斷裂推升了通脹
謝偉銓：能者多付非仇富
謝偉銓：能者多付非仇富
沈永年：疫闖哈爾濱 體驗中國大進步
沈永年：疫闖哈爾濱 體驗中國大進步
陸振輝：獲取幸福簡單方式
陸振輝：獲取幸福簡單方式
趙海珠：加元英鎊短線強勢
趙海珠：加元英鎊短線強勢
謝紹榮：市場懶理鮑威爾放鴿
謝紹榮：市場懶理鮑威爾放鴿
陸振球：長實購基建項目「食正個勢」
陸振球：長實購基建項目「食正個勢」
陸振球：中美再爆大規模衝突風險不大
陸振球：中美再爆大規模衝突風險不大
林少陽：傳統藥企 被忽略了的價值
林少陽：傳統藥企 被忽略了的價值
技術取勝：中海外處上升軌
技術取勝：中海外處上升軌
李聲揚：債息上升利友邦中銀
李聲揚：債息上升利友邦中銀
蘇沛豐：擺脫疫情影響 特步有望獲重估
蘇沛豐：擺脫疫情影響 特步有望獲重估
李順威：股市3月下旬受壓迎季結？
李順威：股市3月下旬受壓迎季結？
劉思明：再生能源股悄動 新天綠色可吼
劉思明：再生能源股悄動 新天綠色可吼
瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439
瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439
摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181
摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181
周顯：等當局批准 美圖遲了買加密貨幣
周顯：等當局批准 美圖遲了買加密貨幣
王弼：供應鏈受阻疫情 通脹難降溫
王弼：供應鏈受阻疫情 通脹難降溫
曾淵滄：房策料效法星洲 多建公營房
曾淵滄：房策料效法星洲 多建公營房
湯文亮：巴士疫市加價 政府大失民心
湯文亮：巴士疫市加價 政府大失民心
陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股
陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股
廖偉強：北水資金 舉足輕重
廖偉強：北水資金 舉足輕重
布少明：倘租金回升 或成樓市助力
布少明：倘租金回升 或成樓市助力
馬泰陽：套股換樓利樓巿
馬泰陽：套股換樓利樓巿
八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書
八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書
維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高
維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高
新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響
新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響
太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%
太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%
今年首兩月工廈買賣註冊539宗 按年升1.4倍
今年首兩月工廈買賣註冊539宗 按年升1.4倍
128 WATERLOO主打細單位 與名校為鄰
128 WATERLOO主打細單位 與名校為鄰
溱8實呎重上2萬 兩年新高
溱8實呎重上2萬 兩年新高
提早退休先答4問題
提早退休先答4問題