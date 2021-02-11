何啟聰：小米逆市靠穩 看好購23351

【明報專訊】市場憂慮美債息高企，或不利高估值新經濟股，港股上周五出現調整，恒指低開逾200點後，跌幅曾擴大至逾660點，低位失守28800點水平，收市跌逾400點，未能重返兩萬九以上。港股四連升告終，或有待觀察債息走高對市場的影響。科企業績高峰期將至，向上有待重上29500點，支持或參考28500點水平。小米集團（1810）上周五高位曾升逾3%至27元以上，收市保持在26元以上。再有報道表示，小米計劃開展電動車業務，而集團亦將於周三公布業績，短線可望挑戰28元阻力位。小米逆市靠穩，吸引好友繼續部署，價外幅度在10%以內的貼價認購證，較受好友歡迎。看好可考慮小米認購證23351，行使價28.55元，2021年6月到期，實際槓桿約5.4倍。相反看淡可留意小米認沽證24064，行使價21.83元，2021年8月到期，實際槓桿約4.3倍。
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