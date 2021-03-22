陸振輝：獲取幸福簡單方式

要獲得幸福通常是有四種方式：首先是要發現小確幸。世界上所有人都各有各的不易，但也正因為如此，每一份微小的確切幸福才顯得如此珍貴。如果看成是生活給予的饋贈，雖然微小，但卻真實而溫暖、細碎而確定。當你擁有了欣賞小確幸的心，也擁有了最簡單的快樂。

相信美好 才會遇見美好

其次是要享受小滿足。香港是一個競爭激烈的社會，在爭取大目標的實現時，小滿足同樣重要。要學會認可當前的成果，及時給自己以肯定。在能力範圍內，可以適當地獎勵自己一份美食、一件衣服，又或是一次旅行，這些都能讓平淡的日子變得更溫暖明亮。懂得享受小滿足，便是生活中的甘泉。第三是要感知小美好。人生免不了辛苦奔波，但這勞累中亦有快樂，就看你以什麼樣的心態去面對罷了。請記住，相信美好，才會遇見美好。把平常的日子過成詩，就是對幸福最好的詮釋。最後是要常懷小感動。人生最怕是活得麻木，卻自詡淡然。若有愛，生活哪裏都可愛；若有恨，生活哪裏都可恨；若有感恩，處處皆可感恩。

發現了嗎？只要4個簡單小方式，幸福就在你的面前了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]