必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務

執行董事兼主席歐陽江直言，復業後最多預約來自面部，例如注射類療程「唔打會走晒樣」，其次是一些定期或減肥療程。另集團首席財務總監蘇顯龍表示，過去疫情有近三分之一時間停業，客人「餓咗一排」自然有需要預約服務，迎來報復式消費，希望未來毋須再停業，業務可回復正常水平甚至更好。

最多預約面部或減肥療程

歐陽江形容，今年目標將是普及生髮服務。根據中國衛健委的數據，平均每6人就有1人脫髮，生髮市場較醫美更廣闊，但微創技術在中國審批需時，最快捷方法正是來港執行療程。集團2月在港開設最大型生髮專科診所，每平方呎銷售額遠高於醫美中心，相信疫情過後重新通關，可迎來爆炸式增長。他續指，生髮服務原先針對男士，但發現男人更多時因怕痛等因素而延遲行動，最終有更多女性客戶，笑言對女性而言「甩頭髮慘過毀容」。

必瘦站近年加快海外擴展步伐，早前已宣布在新加坡、墨爾本及悉尼增設三間服務中心，下一步將發展至紐約及倫敦。歐陽江表示，集團去年2月在澳洲開設首間美容中心，當地的醫美技術較香港滯後4至5年，加上普及率偏低，市場發展空間亦較香港大3至5倍，希望將香港的經驗帶到當地。至於新加坡的文化及醫美要求與香港相若，不過行業以小型公司為主，欠缺龍頭連鎖企業，提供的服務有限，以致技術亦滯後2至3年。