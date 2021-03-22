置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租

明報記者 陳偉燊

趙宇指出，置富趁每次放寬社交距離措施時，舉辦主題活動，向商戶購買消費券，在線上線下協助推廣，吸引更多消費者光顧。就她所見，每次推出活動的反應都會比上一次好，接觸商戶的數目更多。她說：「若然政府推出5000元電子消費券，置富亦會作部署新一輪推廣活動，冀幫助商戶」。去年單是幫助商戶搞推廣，置富已出資逾2000萬元推廣費用，按年增加16%，當中所得最終反映在出租率上，去年全年保持在95%，續租率亦達近年高位的84%水平，比目標水平70%至80%為高。

她預期，置富今年上半年會面對挑戰，例如部分租戶尋求減租，但他們會繼續尋求提高出租率，減租方面則按個別行業再作考慮。隨着社交距離措施放寬，加上政府的消費券計劃，料有助商場表現回穩。

續租率達近年高位84%水平

除了提高出租率，趙宇稱，置富正計劃投入3億元，分兩至三年安排將+WOO嘉湖二期進行資產提升，將會做多些娛樂、客戶互動、餐飲及體驗消費，並且進行數碼化，目標投資回報率為10%以上。另因應低息周期，加上證監會放寬監管規範，容許負債比率提升至50%，同時政府亦放寬商業物業的雙重印花稅，因此她認為現時是進行收購新項目的好時機，當中正物色收購香港的零售項目，亦會留意大灣區及內地一線城市的商場及多用途項目。以現時置富的負債比率約22%，及可動用借貸空間達217億元下，足夠供收購所需。

計劃投3億改造+WOO嘉湖二期

融資方面，趙宇稱，置富現有88億元總債務中，約有30億元今年到期，再融資時擬把貸款到期日分散。繼去年10月安排10億元可持續發展表現掛鈎貸款後，她指出，會進一步增加與可持續發展相關的ESG貸款比例，甚至聯同非政府組織合作推廣回收及再循環，及給予商場消費者鼓勵，聯手推動ESG。