W股百融雲創 估值不算誇張

內地最大金融數據分析供應商

根據初步招股資料，百融以AI技術向金融業公司提供貸款風險管理、信貸評估等服務，截至去年底，公司有2600家累計付費的金融業客戶，包括內地國有銀行、區域銀行及保險公司等；留存率54%，較前年跌7個百分點。公司於往績錄得虧損，去年首9個月收入錄得7.6億元（人民幣，下同），股東應佔虧損則錄得1.16億元，主要由於受累於疫情的負面影響；及零售信貸受到監管，導致金融服務供應商客戶調整其個人貸款業務策略。公司前期投資者包括紅杉資本、IDG資本、華興資本、高瓴資本等。

百融雲創於2014年成立，為中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商，於2020年9月底，在中國累計為逾4200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。公司收入主要分為三大板塊︰數據分析、精準營銷及保險分銷服務，所謂的數據分析其實就是協助金融機構做信貸風險評估，計算到底借幾多錢予客戶是最符合金融機構的利益，平衡風險與回報；精準營銷主要透過專有金融產品推薦平台榕樹，為用戶推介最合適的金融產品；保險分銷就是透過黎明科技平台，提供保險分銷服務。上述三大主要業務比重方面，數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊，分別佔公司2020年首9個月收入約46%、22%、32%。

股東背景強勁 提升叫座力

百融雲創最大優勢可能是前期股東背景強勁，吸引了高瓴資本、中國國新基金、IDG資本、紅杉資本等知名基金入股，而且入股比例相當高，這些知名基金入股，有助吸引其他投資者有興趣入股，提升新股叫座力。另外，若以上限價計算，對比起其他同類型的科技股，估值不算十分誇張，尚可以接受。

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