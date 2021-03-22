經濟
新股巡禮

W股百融雲創 估值不算誇張

【明報專訊】以同股不同權架構來港上市的百融雲創-W（6608）將在3月19日至3月24日公開招股，預期3月31日上市，計劃發行約1.238億股B類股份，當中90%為國際配售，10%公開發售。其業務主打服務金融業的人工智能（AI），百融雲創招股價26.5元至31.8元，集資最多39.4億元，佔擴大後股本25%。每手500股，入場費16,060元，以上限價計算，公司最多集資39.4億元。市值約160億元。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。百融將成為本地第4家同股不同權架構（WVR）上市公司，百融本次將引入3家基石投資者，分別為美國基金Cederberg Capital、央企背景的國調基金，以及Franchise Fund LP，預料共計認購本次發行47%股份。

內地最大金融數據分析供應商

根據初步招股資料，百融以AI技術向金融業公司提供貸款風險管理、信貸評估等服務，截至去年底，公司有2600家累計付費的金融業客戶，包括內地國有銀行、區域銀行及保險公司等；留存率54%，較前年跌7個百分點。公司於往績錄得虧損，去年首9個月收入錄得7.6億元（人民幣，下同），股東應佔虧損則錄得1.16億元，主要由於受累於疫情的負面影響；及零售信貸受到監管，導致金融服務供應商客戶調整其個人貸款業務策略。公司前期投資者包括紅杉資本、IDG資本、華興資本、高瓴資本等。

百融雲創於2014年成立，為中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商，於2020年9月底，在中國累計為逾4200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。公司收入主要分為三大板塊︰數據分析、精準營銷及保險分銷服務，所謂的數據分析其實就是協助金融機構做信貸風險評估，計算到底借幾多錢予客戶是最符合金融機構的利益，平衡風險與回報；精準營銷主要透過專有金融產品推薦平台榕樹，為用戶推介最合適的金融產品；保險分銷就是透過黎明科技平台，提供保險分銷服務。上述三大主要業務比重方面，數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊，分別佔公司2020年首9個月收入約46%、22%、32%。

股東背景強勁 提升叫座力

百融雲創最大優勢可能是前期股東背景強勁，吸引了高瓴資本、中國國新基金、IDG資本、紅杉資本等知名基金入股，而且入股比例相當高，這些知名基金入股，有助吸引其他投資者有興趣入股，提升新股叫座力。另外，若以上限價計算，對比起其他同類型的科技股，估值不算十分誇張，尚可以接受。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶
港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶
硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手
硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手
疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張
疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張
港產茶飲品牌 主攻民生區
港產茶飲品牌 主攻民生區
余偉文：走資與選舉改制無關
余偉文：走資與選舉改制無關
卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露
卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露
DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股
DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股
景順趙耀庭：美核心通脹受控 中資股跌過龍
景順趙耀庭：美核心通脹受控 中資股跌過龍
未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升
未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升
年輕人二次文化聖地 B站首掛勿過度憧憬
年輕人二次文化聖地 B站首掛勿過度憧憬
80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫
80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫
專家之言．郭思治：只宜現金小注抽
專家之言．郭思治：只宜現金小注抽
專家之言．溫傑：直接買美股更靈活
專家之言．溫傑：直接買美股更靈活
置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租
置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租
必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務
必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務
沙特阿美盈利降 按年跌44%
沙特阿美盈利降 按年跌44%
綠城中國人事變動 兩執董同被免職
綠城中國人事變動 兩執董同被免職
企業自創AI軟件 加快開發新藥
企業自創AI軟件 加快開發新藥
投資推廣署：致力物色AI公司來港
投資推廣署：致力物色AI公司來港
張兆聰：A股「一收即死」本質未變
張兆聰：A股「一收即死」本質未變
陳智鑾：細樓換大樓應先賣後買？
陳智鑾：細樓換大樓應先賣後買？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬周三業績 騰訊購18365
金子：憧憬周三業績 騰訊購18365
張兆聰：潤電博成龍源翻版
張兆聰：潤電博成龍源翻版
蔡金強：以鬥爭求和平則和平存
蔡金強：以鬥爭求和平則和平存
潘啓才：bilibili不建議借孖展抽
潘啓才：bilibili不建議借孖展抽
艾雲豪：搖滾經濟巨人的運氣
艾雲豪：搖滾經濟巨人的運氣
陳大為：供應鏈斷裂推升了通脹
陳大為：供應鏈斷裂推升了通脹
謝偉銓：能者多付非仇富
謝偉銓：能者多付非仇富
沈永年：疫闖哈爾濱 體驗中國大進步
沈永年：疫闖哈爾濱 體驗中國大進步
陸振輝：獲取幸福簡單方式
陸振輝：獲取幸福簡單方式
趙海珠：加元英鎊短線強勢
趙海珠：加元英鎊短線強勢
謝紹榮：市場懶理鮑威爾放鴿
謝紹榮：市場懶理鮑威爾放鴿
陸振球：長實購基建項目「食正個勢」
陸振球：長實購基建項目「食正個勢」
陸振球：中美再爆大規模衝突風險不大
陸振球：中美再爆大規模衝突風險不大
林少陽：傳統藥企 被忽略了的價值
林少陽：傳統藥企 被忽略了的價值
技術取勝：中海外處上升軌
技術取勝：中海外處上升軌
李聲揚：債息上升利友邦中銀
李聲揚：債息上升利友邦中銀
蘇沛豐：擺脫疫情影響 特步有望獲重估
蘇沛豐：擺脫疫情影響 特步有望獲重估
李順威：股市3月下旬受壓迎季結？
李順威：股市3月下旬受壓迎季結？
劉思明：再生能源股悄動 新天綠色可吼
劉思明：再生能源股悄動 新天綠色可吼
何啟聰：小米逆市靠穩 看好購23351
何啟聰：小米逆市靠穩 看好購23351
瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439
瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439
摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181
摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181
周顯：等當局批准 美圖遲了買加密貨幣
周顯：等當局批准 美圖遲了買加密貨幣
王弼：供應鏈受阻疫情 通脹難降溫
王弼：供應鏈受阻疫情 通脹難降溫
曾淵滄：房策料效法星洲 多建公營房
曾淵滄：房策料效法星洲 多建公營房
湯文亮：巴士疫市加價 政府大失民心
湯文亮：巴士疫市加價 政府大失民心
陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股
陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股
廖偉強：北水資金 舉足輕重
廖偉強：北水資金 舉足輕重
布少明：倘租金回升 或成樓市助力
布少明：倘租金回升 或成樓市助力
馬泰陽：套股換樓利樓巿
馬泰陽：套股換樓利樓巿
八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書
八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書
維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高
維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高
新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響
新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響
太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%
太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%
今年首兩月工廈買賣註冊539宗 按年升1.4倍
今年首兩月工廈買賣註冊539宗 按年升1.4倍
128 WATERLOO主打細單位 與名校為鄰
128 WATERLOO主打細單位 與名校為鄰
溱8實呎重上2萬 兩年新高
溱8實呎重上2萬 兩年新高
提早退休先答4問題
提早退休先答4問題