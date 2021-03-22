80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫

不過，由於A站伺服器經常當機，叫徐逸無法忍受，遂選擇自立門戶，在2009年與數名朋友成立「MikuFans」彈幕網，但他初期只是以兼職性質營運。同時，2010年時日本動漫《科學超電磁砲》熱播，女主角御坂美琴發出超能力時會發出「Biribiri」聲音，由於徐逸甚為喜愛該女主角，又希望網站名字更易記，便將MikuFans易名為Bilibili彈幕網（簡稱B站），同時改為全職經營。

讓B站由一個普通彈幕網，變身成一家企業，則由天使投資者陳睿加入開始。

事實上，陳睿絕非泛泛之輩，曾加入內地初代互聯網企業金山軟件（3888），於2010年成為金山網絡（即現時獵豹移動）的聯合創始人，同年開始也成為B站用戶，並活躍於平台。陳睿多年的互聯網企業經驗，幫助B站由網絡社區平台轉向成一家公司。

天使投資者陳睿加入 將B站企業化

徐逸初見陳睿時，還是20歲出頭的年輕人，與數名初創拍檔逼在杭州一個小單位內營運B站，尚未獲投資。經過見面後，陳睿相信B站規模未來會愈來愈大，參與了公司的Ａ輪及B輪融資，2014年時正式加入Ｂ站成為合伙人兼董事長，全職打理公司事務。陳睿加入公司後其中最重要一項轉變為購買版權，也使B站可於早期階段，能以較便宜價格買入一批動漫版權，不至於在日後版權大戰中落後。

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