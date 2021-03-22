年輕人二次文化聖地 B站首掛勿過度憧憬

嗶哩嗶哩又稱B站，被視為內地年輕人文化社區，聚集一大批二次元文化（ACG）愛好者。根據招股文件，在1985年至2009年出生的內地年輕人亦即Z+世代，為B站用戶核心群組。根據艾瑞諮詢報告，去年35歲及以下的用戶，佔月均活躍用戶比例超過86%。創辦人兼總裁徐逸本人也是一位二次元忠實粉絲，在2009年僅20歲的他便創立了B站，29歲時公司更已在美國上市，現時身家已超過200億元。

B站為一個彈幕視頻網站，這種文化先在日本盛行後再傳入內地。有別於一般影片網站，觀眾在觀看過程中可以發表評論，並即時以滑過的字幕在影片上出現，讓所有觀眾看到，增加互動。B站的網絡社區也由大量基於興趣建立的子社區組成，設有多種互動功能及「彈幕」增強用戶參與度等，使用戶產生強烈歸屬感。B站主要經營策略正是以影片內容吸引更多用戶，再透過手遊渠道和廣告，或電商和會員等變現。

收入增長快 惟仍未扭虧

在四項核心業務中，佔比最重的遊戲收入增幅逐漸落後，第二大業務增值服務收入增幅去年達到1.3倍，電商及廣告業務也分別按年增逾1倍，遊戲比例逐漸降低，由主業變成副業。所謂增值服務收入主要來自會員訂閱費，還有直播頻道內虛擬禮物銷售，在視頻、音頻及漫畫平台上銷售的付費內容和虛擬物品等。B站也逐漸加強電商業務，收入主要來自線上銷售二次元文化相關商品，及線下表演及活動票務收入。

B站近年收入顯著增長。去年總營業額近120億元（人民幣．下同），按年急增76.5%；但全年虧損擴大超過1.3倍，達到30.5億元。近年公司持續錄得淨虧損，主因是銷售及營銷成本上升，佔收入比例去年更已升至近三成，都反映公司仍處於「燒錢」擴展階段。要轉虧為盈，方法離不開增加變現渠道，或培養出更多忠實用戶，以此計B站成績算是不錯。直至去年第四季，B站月均活躍用戶達到2.02億，較2019年同期上升55%。單個活躍用戶去年花在移動端應用上時間維持80分鐘以上，為中國移動端應用中最高之一，單個月活用戶的月均收入也由2018年的4元，增加到去年的5.4元。

面對監管收緊用戶流失等風險

內地互聯網企業的股東名單中，向來不乏科網巨頭身影。B站股東中更少有地集齊兩大巨頭騰訊（0700）及阿里 （9988）。

雖然終來港集資上市，但B站前路絕不容易。首先，內地持續收緊互聯網平台監管，為最大風險，B站也不能倖免，而且早年也陷入侵權及內容爭議風波。先有2018年時，愛奇藝指B站未經授權，擅自播出其獨家節目《中國有嘻哈》，索償100萬，近日被正式落案起訴涉及網絡傳播權糾紛。而且，與其他科網巨頭一樣，B站曾多次被監管機構約談。例如國家網信辦去年巡查31間主要網絡直播平台後，發現10間存在傳播低俗庸俗內容等問題，B站也包括在內。

除了監管問題，B站或要面對用戶群動搖風險。早前提到B站獨有二次元文化，是吸引內地年輕人的原因。然而，近年B站製作的內容有淡化二次元傾向，開始失去舊用戶支持。例如舉行的2020年跨年晚會劣評如潮，不少用戶批評晚會內容與內地其他衛視相近，還有一些自家劇集被指與二次元關係不大。過去被認為深明年輕人的B站，推出了更多適合各年齡層的內容，但有得亦有失，一旦二次元文化特色淡卻，年輕用戶會否流失，此時B站的增長故事是否還能延續，將成為關鍵。

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