經濟
新股巡禮

年輕人二次文化聖地 B站首掛勿過度憧憬

【明報專訊】繼百度（9888）後，港股再迎另一隻焦點中概股來第二上市，內地彈幕視頻網站嗶哩嗶哩（9626）將招股至本周二，招股上限價988元，以每手20股計，入場費19959元。B站為內地最受年輕人歡迎的應用程式之一，縱使公司處增長階段虧損連年擴大，但由於深得年輕人歡心，活躍用戶量高且黏性強，商業模式日漸成熟後，實現盈利可期。不過，有專家表示，B站增長前景很多已反映在股價上，中長線前景不大，預料首掛升幅相當有限。

嗶哩嗶哩又稱B站，被視為內地年輕人文化社區，聚集一大批二次元文化（ACG）愛好者。根據招股文件，在1985年至2009年出生的內地年輕人亦即Z+世代，為B站用戶核心群組。根據艾瑞諮詢報告，去年35歲及以下的用戶，佔月均活躍用戶比例超過86%。創辦人兼總裁徐逸本人也是一位二次元忠實粉絲，在2009年僅20歲的他便創立了B站，29歲時公司更已在美國上市，現時身家已超過200億元。

B站為一個彈幕視頻網站，這種文化先在日本盛行後再傳入內地。有別於一般影片網站，觀眾在觀看過程中可以發表評論，並即時以滑過的字幕在影片上出現，讓所有觀眾看到，增加互動。B站的網絡社區也由大量基於興趣建立的子社區組成，設有多種互動功能及「彈幕」增強用戶參與度等，使用戶產生強烈歸屬感。B站主要經營策略正是以影片內容吸引更多用戶，再透過手遊渠道和廣告，或電商和會員等變現。

收入增長快 惟仍未扭虧

在四項核心業務中，佔比最重的遊戲收入增幅逐漸落後，第二大業務增值服務收入增幅去年達到1.3倍，電商及廣告業務也分別按年增逾1倍，遊戲比例逐漸降低，由主業變成副業。所謂增值服務收入主要來自會員訂閱費，還有直播頻道內虛擬禮物銷售，在視頻、音頻及漫畫平台上銷售的付費內容和虛擬物品等。B站也逐漸加強電商業務，收入主要來自線上銷售二次元文化相關商品，及線下表演及活動票務收入。

B站近年收入顯著增長。去年總營業額近120億元（人民幣．下同），按年急增76.5%；但全年虧損擴大超過1.3倍，達到30.5億元。近年公司持續錄得淨虧損，主因是銷售及營銷成本上升，佔收入比例去年更已升至近三成，都反映公司仍處於「燒錢」擴展階段。要轉虧為盈，方法離不開增加變現渠道，或培養出更多忠實用戶，以此計B站成績算是不錯。直至去年第四季，B站月均活躍用戶達到2.02億，較2019年同期上升55%。單個活躍用戶去年花在移動端應用上時間維持80分鐘以上，為中國移動端應用中最高之一，單個月活用戶的月均收入也由2018年的4元，增加到去年的5.4元。

面對監管收緊用戶流失等風險

內地互聯網企業的股東名單中，向來不乏科網巨頭身影。B站股東中更少有地集齊兩大巨頭騰訊（0700）及阿里 （9988）。

雖然終來港集資上市，但B站前路絕不容易。首先，內地持續收緊互聯網平台監管，為最大風險，B站也不能倖免，而且早年也陷入侵權及內容爭議風波。先有2018年時，愛奇藝指B站未經授權，擅自播出其獨家節目《中國有嘻哈》，索償100萬，近日被正式落案起訴涉及網絡傳播權糾紛。而且，與其他科網巨頭一樣，B站曾多次被監管機構約談。例如國家網信辦去年巡查31間主要網絡直播平台後，發現10間存在傳播低俗庸俗內容等問題，B站也包括在內。

除了監管問題，B站或要面對用戶群動搖風險。早前提到B站獨有二次元文化，是吸引內地年輕人的原因。然而，近年B站製作的內容有淡化二次元傾向，開始失去舊用戶支持。例如舉行的2020年跨年晚會劣評如潮，不少用戶批評晚會內容與內地其他衛視相近，還有一些自家劇集被指與二次元關係不大。過去被認為深明年輕人的B站，推出了更多適合各年齡層的內容，但有得亦有失，一旦二次元文化特色淡卻，年輕用戶會否流失，此時B站的增長故事是否還能延續，將成為關鍵。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶
港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶
硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手
硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手
疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張
疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張
港產茶飲品牌 主攻民生區
港產茶飲品牌 主攻民生區
余偉文：走資與選舉改制無關
余偉文：走資與選舉改制無關
卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露
卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露
DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股
DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股
景順趙耀庭：美核心通脹受控 中資股跌過龍
景順趙耀庭：美核心通脹受控 中資股跌過龍
未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升
未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升
80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫
80後創辦人徐逸 酷愛日本動漫
W股百融雲創 估值不算誇張
W股百融雲創 估值不算誇張
專家之言．郭思治：只宜現金小注抽
專家之言．郭思治：只宜現金小注抽
專家之言．溫傑：直接買美股更靈活
專家之言．溫傑：直接買美股更靈活
置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租
置富趙宇：部署推廣活動保出租率 去年斥逾2000萬谷消費 按行業考慮減租
必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務
必瘦站復業生意旺：今年目標攻生髮服務
沙特阿美盈利降 按年跌44%
沙特阿美盈利降 按年跌44%
綠城中國人事變動 兩執董同被免職
綠城中國人事變動 兩執董同被免職
企業自創AI軟件 加快開發新藥
企業自創AI軟件 加快開發新藥
投資推廣署：致力物色AI公司來港
投資推廣署：致力物色AI公司來港
張兆聰：A股「一收即死」本質未變
張兆聰：A股「一收即死」本質未變
陳智鑾：細樓換大樓應先賣後買？
陳智鑾：細樓換大樓應先賣後買？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬周三業績 騰訊購18365
金子：憧憬周三業績 騰訊購18365
張兆聰：潤電博成龍源翻版
張兆聰：潤電博成龍源翻版
蔡金強：以鬥爭求和平則和平存
蔡金強：以鬥爭求和平則和平存
潘啓才：bilibili不建議借孖展抽
潘啓才：bilibili不建議借孖展抽
艾雲豪：搖滾經濟巨人的運氣
艾雲豪：搖滾經濟巨人的運氣
陳大為：供應鏈斷裂推升了通脹
陳大為：供應鏈斷裂推升了通脹
謝偉銓：能者多付非仇富
謝偉銓：能者多付非仇富
沈永年：疫闖哈爾濱 體驗中國大進步
沈永年：疫闖哈爾濱 體驗中國大進步
陸振輝：獲取幸福簡單方式
陸振輝：獲取幸福簡單方式
趙海珠：加元英鎊短線強勢
趙海珠：加元英鎊短線強勢
謝紹榮：市場懶理鮑威爾放鴿
謝紹榮：市場懶理鮑威爾放鴿
陸振球：長實購基建項目「食正個勢」
陸振球：長實購基建項目「食正個勢」
陸振球：中美再爆大規模衝突風險不大
陸振球：中美再爆大規模衝突風險不大
林少陽：傳統藥企 被忽略了的價值
林少陽：傳統藥企 被忽略了的價值
技術取勝：中海外處上升軌
技術取勝：中海外處上升軌
李聲揚：債息上升利友邦中銀
李聲揚：債息上升利友邦中銀
蘇沛豐：擺脫疫情影響 特步有望獲重估
蘇沛豐：擺脫疫情影響 特步有望獲重估
李順威：股市3月下旬受壓迎季結？
李順威：股市3月下旬受壓迎季結？
劉思明：再生能源股悄動 新天綠色可吼
劉思明：再生能源股悄動 新天綠色可吼
何啟聰：小米逆市靠穩 看好購23351
何啟聰：小米逆市靠穩 看好購23351
瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439
瑞銀亞洲：平保博反彈 留意購12439
摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181
摩根大通亞洲：科技股現沽壓 納指PUT 10181
周顯：等當局批准 美圖遲了買加密貨幣
周顯：等當局批准 美圖遲了買加密貨幣
王弼：供應鏈受阻疫情 通脹難降溫
王弼：供應鏈受阻疫情 通脹難降溫
曾淵滄：房策料效法星洲 多建公營房
曾淵滄：房策料效法星洲 多建公營房
湯文亮：巴士疫市加價 政府大失民心
湯文亮：巴士疫市加價 政府大失民心
陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股
陳永傑：美通脹可控 未衝擊樓股
廖偉強：北水資金 舉足輕重
廖偉強：北水資金 舉足輕重
布少明：倘租金回升 或成樓市助力
布少明：倘租金回升 或成樓市助力
馬泰陽：套股換樓利樓巿
馬泰陽：套股換樓利樓巿
八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書
八盤2340伙未來一個月出擊 市區掀戰幔 晉環800伙規模最大 瓏珀山日內上樓書
維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高
維港滙I四房5001萬沽呎價3.6萬 項目雙新高
新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響
新地優化西九商業地規劃 研減對山脊線影響
太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%
太古城今年暫錄97成交 超去年首季45%
今年首兩月工廈買賣註冊539宗 按年升1.4倍
今年首兩月工廈買賣註冊539宗 按年升1.4倍
128 WATERLOO主打細單位 與名校為鄰
128 WATERLOO主打細單位 與名校為鄰
溱8實呎重上2萬 兩年新高
溱8實呎重上2萬 兩年新高
提早退休先答4問題
提早退休先答4問題