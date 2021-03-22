未來資產管理鍾駿：中國創新投資機會多 無懼美債息升

鍾駿表示，雖然不少中國新經濟股股價已從上月高位回落逾兩成，市場氣氛轉差，但他相信，該板塊中長期仍可帶來結構增長機會，目前也是適當時候再審視「中國創新」此投資主題。

根據鍾駿的分析，內地近年人口老化，勞工參與率下跌，勞動人口見頂，人口紅利減少，是經濟需要面對的結構問題，而「中國創新」便是解決問題的最佳方法，因為中國除了是全球人口最多的國家外，亦擁有全球最大的教育系統，每年有近800萬大學生畢業，當中不少屬理工科數（Science、Technology、Engineering and Mathematics、STEM）專業，具備研發及創新能力，有利發展電子商貿、機械人、人工智能、生物科技、互聯網醫療、雲計算等新興產業，提高生產力應對挑戰。

近年中國已註冊的專利權（Patents in force）數量與美國的差距已明顯收窄，鍾駿認為此舉反映中國科研的成果，也證明中國是有能力創新的；他續說，雖然近年中國在研發方面的投資持續增長，惟佔GDP的比例仍僅2.2%，對比美國近3%仍有進一步上升空間，也屬未來中國創新的增長動力。

中國高科技產品全球市佔率升

鍾駿表示，其實自從中國於2001年12月11日加入世界貿易組織以來，過去近20年世界工廠的地位愈來愈穩固，早於10多年前中國產品在全球出口市場的佔有率已先後超越日本、美國及德國，成為全球第一，該市佔率近年亦大漲小回（見圖1），去年便在疫情下錄得強勁增長，克服2018年7月中美貿易戰開打以來的不利影響，「中國以美元計價出口去年11月同比增速高達21.1%，（近3年來最快增速），當時貨櫃供應亦出現短缺」。他續說，中國出口在全球高科技產品的市場佔有率近年亦愈來愈高（見圖2），屬中國創新在全球愈來愈有競爭力的證明。

勿因等待時機 錯失結構增長機會

向前望的話，鍾駿分析，中國去年11月與亞太14國簽訂區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）後，去年12月亦完成與歐盟的全面投資協定談判，促進中歐互相減少投資限制及開放市場，中國經濟及出口前景均亮麗。

綜合上述分析，鍾駿強調，中國創新帶來的中長期增長機會顯而易見，目前面對短期波動，投資者如何配置資產則屬個人選擇，「我們一直是追求資本增值的，所以一定會投資中國新經濟領域的增長股，投資者是否也捕捉此機會，抑或每次也要求準確捕捉市場時機，早前全部沽出新經濟股轉買舊經濟股，等新經濟股股價跌夠後買，這是投資者的個人選擇」。

料市場已適應債息升 盈利增長較關鍵

至於美國10年期國債孳息率趨升的問題，鍾駿認為，此舉其實也會間接推高美國企業融資成本，要留意聯儲局會否出手干預。退一步來說，即使美長債孳息率續升，他相信市場已慢慢適應，「該債息由0.9厘升至1厘時股市下跌的幅度，應該會低於由1.6厘升至1.7厘時的速度，簡單來說，我們預期兩者的關連性（Correlation）將下跌」。

他續說，美國10年期國債孳息率在2016年全年同樣上升（編按：由2.2694厘升至2.4443厘），而期內美股三大指數及恒指均錄得升幅，認為投資者現時不應再聚焦於美長債息率此單一因素，「即使美國長債息率上升，假如某些中國新經濟股能夠藉着取得更高市場佔有率、賺取更多利潤，仍然值得投資」。

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