經濟
封面故事

DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股

【明報專訊】即使美國10年期國債孳息率上周續漲，最高報1.7526厘，惟恒指仍上升251點或0.87%，今期封面故事由DWS亞太區投資總監Sean Taylor、景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭及Global X ETFs銷售副總裁鍾駿分析最新形勢。Taylor表示，即使增長股未來3至6個月或會繼續跑輸價值股，惟他仍看好中資科技股中長期結構增長機會，旗下基金擬趁調整增持；趙耀庭則表示，景順對中國及亞洲今年經濟增長前景樂觀，預料為股市帶來支持，指中資股早前已跌過龍，暫時比較看好價值股及周期股；鍾駿則仍看好「中國創新」投資主題，預料美長債息趨升的不利影響將遞減。

明報記者 葉創成

Sean Taylor於《Money Monday》第255期（去年6月29日出版）封面故事預料，美國聯儲局繼續放水令美元轉弱，利好新興市場，因此超配中國及新興市場股市，尤其看好中資科技及醫療股，測中此後逾半年的市場走勢。雖然上月中旬以來，美國10年期國債孳息率急升，中國及新興市場股市均明顯回吐，惟他現仍維持中國及新興市場中長線跑贏全球股市的預測，當中，中國經濟受惠「十四五」規劃帶來新增長動力，包括數碼化經濟、碳中和、進口替代和資本市場改革，今年消費、投資及出口等「三頭馬車」料繼續增長，可望繼續成為新興市場主要增長動力。

Taylor表示，中國及新興市場今明兩年經濟增長料仍高於全球（圖1），而且即使新興市場股市去年跑贏全球股市後，目前新興市場對比全球股市表現仍然遠低於2011年的峰頂（圖2），預料仍有追落後的空間。

 未來3月價值股續跑贏增長股

目前環球金融市場與去年6月比較的一大變化，是美國10年期國債孳息率由約0.6厘回升至上周五收報1.7210厘，Taylor坦言，市場現時要適應資金成本趨升，預料價值股在未來3至6個月會跑贏增長股，也就是說，中資科技股及醫療股去年第二季至今年2月中顯著跑贏大市後料繼續整固。

Taylor分析，美國10年期國債孳息率今年以來升勢加快，原因之一是美國國民接種疫苗的進度理想，並且遠較歐洲及亞洲為佳（圖3），為當地經濟走出疫情重拾正軌打下堅實的基礎；而且市場亦開始關注美國通脹升溫的問題，因為隨着拜登新一輪1.9萬億美元刺激經濟方案已獲國會通過，當地符合資格的國民未來幾周便會收到一張1400美元的支票，預料會帶動消費轉旺，而且拜登後續仍會推出更多支持經濟增長的措施，包括基建及新能源投資。

美財金官員重視就業

短期通脹升亦不收水

美國財長耶倫於1月19日出席國會聽證會時曾表明，會把握現屬歷來最低息的環境大幹一場（Right now, with interest rate at historic lows, the smartest thing we can do is "act big"），尤其是確保向現正領取失業保障者提供更多支援，及令有關家庭不至於要捱餓或露宿街頭（We'll need more funding to make sure unemployment insurance checks still go out; and to help families who are at risk of going hungry or losing the roof over their heads）。

Taylor分析，雖然未來幾個月市場將聚焦於美國經濟走出疫情回復增長，惟也不要忘記，疫情對美國就業市場已造成一些結構破壞，尤其是當地社會保障制度不足，貧苦大眾的生活面對很大挑戰，與此同時，富裕階層近月卻受惠聯儲局放水推升股市身家上漲，屬非常不公平的社會現象。因此Taylor預測，不論美國財長耶倫或聯儲局主席鮑威爾也好，今年最關注的便是改善當地就業市場，為受失業影響的低下階層給予更多援助，即使白宮須因此承擔更多債務，惟只要市場相信美國經濟中長期可以回復更快增長，亦會繼續保持耐性、購買美國國債。

 現選中資科技股 首重盈利

綜合而言，Taylor認為，即使美國經濟可望重拾升軌，但聯儲局對短期通脹的容忍度會增加，中長期通脹暫亦看不到會明顯升溫，因此，不少可以推升美國10年期國債孳息率的因素料已充分反映，他預測該長債息率升勢將會放緩，至今年底更會回落至1.5厘水平。

 基於上述分析，Taylor對中資新經濟股中長線前景仍然樂觀，現已開始研究並制定清單，擬藉近月的調整期低吸、增加持倉：「即使早前我們在亞洲及新興市場的投資組合中增持價值股及周期股，但並沒有沽出所有的中資科技股，仍然認為該板塊是投資組合中的重要元素，到了某一時點，我們更會就此增持；雖然具體如何操作要視乎投資者本身風險承受能力， 但我們覺得某些已證明商業模式可行的科技股，包括互聯網、電動車、太陽能及電子支付等板塊，基本因素沒有問題，只是早前估值過高，經過近日的拋售潮後，即使未來幾個月可能還會繼續調整，中長線仍然具備投資價值」。

 內地旅遊市場復蘇 利好酒店股

至於Taylor目前看好哪些周期股呢？他透露，看好內地疫情受控、旅遊業復蘇，利好酒店股。

《Money Monday》則分析，在內地擁有眾多酒店的錦江資本（2006）及香格里拉（0069）股價上月以來已明顯跑贏大市，讀者若擬追逐該投資主題，可以留意。

[封面故事]

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