DWS亞太區投資總監Sean Taylor：美債息年底料回落至1.5厘 趁調整吸中資科技股

明報記者 葉創成

Sean Taylor於《Money Monday》第255期(去年6月29日出版)封面故事預料,美國聯儲局繼續放水令美元轉弱,利好新興市場,因此超配中國及新興市場股市,尤其看好中資科技及醫療股,測中此後逾半年的市場走勢。雖然上月中旬以來,美國10年期國債孳息率急升,中國及新興市場股市均明顯回吐,惟他現仍維持中國及新興市場中長線跑贏全球股市的預測,當中,中國經濟受惠「十四五」規劃帶來新增長動力,包括數碼化經濟、碳中和、進口替代和資本市場改革,今年消費、投資及出口等「三頭馬車」料繼續增長,可望繼續成為新興市場主要增長動力。

Taylor表示,中國及新興市場今明兩年經濟增長料仍高於全球(圖1),而且即使新興市場股市去年跑贏全球股市後,目前新興市場對比全球股市表現仍然遠低於2011年的峰頂(圖2),預料仍有追落後的空間。

未來3月價值股續跑贏增長股

目前環球金融市場與去年6月比較的一大變化,是美國10年期國債孳息率由約0.6厘回升至上周五收報1.7210厘,Taylor坦言,市場現時要適應資金成本趨升,預料價值股在未來3至6個月會跑贏增長股,也就是說,中資科技股及醫療股去年第二季至今年2月中顯著跑贏大市後料繼續整固。

Taylor分析,美國10年期國債孳息率今年以來升勢加快,原因之一是美國國民接種疫苗的進度理想,並且遠較歐洲及亞洲為佳(圖3),為當地經濟走出疫情重拾正軌打下堅實的基礎;而且市場亦開始關注美國通脹升溫的問題,因為隨着拜登新一輪1.9萬億美元刺激經濟方案已獲國會通過,當地符合資格的國民未來幾周便會收到一張1400美元的支票,預料會帶動消費轉旺,而且拜登後續仍會推出更多支持經濟增長的措施,包括基建及新能源投資。

美財金官員重視就業

短期通脹升亦不收水

美國財長耶倫於1月19日出席國會聽證會時曾表明,會把握現屬歷來最低息的環境大幹一場(Right now, with interest rate at historic lows, the smartest thing we can do is "act big"),尤其是確保向現正領取失業保障者提供更多支援,及令有關家庭不至於要捱餓或露宿街頭(We'll need more funding to make sure unemployment insurance checks still go out; and to help families who are at risk of going hungry or losing the roof over their heads)。

Taylor分析,雖然未來幾個月市場將聚焦於美國經濟走出疫情回復增長,惟也不要忘記,疫情對美國就業市場已造成一些結構破壞,尤其是當地社會保障制度不足,貧苦大眾的生活面對很大挑戰,與此同時,富裕階層近月卻受惠聯儲局放水推升股市身家上漲,屬非常不公平的社會現象。因此Taylor預測,不論美國財長耶倫或聯儲局主席鮑威爾也好,今年最關注的便是改善當地就業市場,為受失業影響的低下階層給予更多援助,即使白宮須因此承擔更多債務,惟只要市場相信美國經濟中長期可以回復更快增長,亦會繼續保持耐性、購買美國國債。

現選中資科技股 首重盈利

綜合而言,Taylor認為,即使美國經濟可望重拾升軌,但聯儲局對短期通脹的容忍度會增加,中長期通脹暫亦看不到會明顯升溫,因此,不少可以推升美國10年期國債孳息率的因素料已充分反映,他預測該長債息率升勢將會放緩,至今年底更會回落至1.5厘水平。

基於上述分析,Taylor對中資新經濟股中長線前景仍然樂觀,現已開始研究並制定清單,擬藉近月的調整期低吸、增加持倉:「即使早前我們在亞洲及新興市場的投資組合中增持價值股及周期股,但並沒有沽出所有的中資科技股,仍然認為該板塊是投資組合中的重要元素,到了某一時點,我們更會就此增持;雖然具體如何操作要視乎投資者本身風險承受能力, 但我們覺得某些已證明商業模式可行的科技股,包括互聯網、電動車、太陽能及電子支付等板塊,基本因素沒有問題,只是早前估值過高,經過近日的拋售潮後,即使未來幾個月可能還會繼續調整,中長線仍然具備投資價值」。

內地旅遊市場復蘇 利好酒店股

至於Taylor目前看好哪些周期股呢?他透露,看好內地疫情受控、旅遊業復蘇,利好酒店股。

《Money Monday》則分析,在內地擁有眾多酒店的錦江資本(2006)及香格里拉(0069)股價上月以來已明顯跑贏大市,讀者若擬追逐該投資主題,可以留意。

[封面故事]