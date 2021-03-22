卡姆丹克遭申清盤 遲兩月披露

指金額較小 債權人已撤回呈請

卡姆丹克在公告中指出，由於董事會認為債務涉及的金額較小，且已成功與呈請人就撤回呈請達成共識，認為實屬無意疏忽規則的公布責任。但集團強調，將採取積極措施，加強內部控制政策，以履行上市規則項下的披露責任。

據公告指，集團在今年1月15日，被Putana Limited向香港高等法院原訟法庭提交清盤呈請，內容有關集團墊付合共5.24億美元（約40.87億港元）的各項貸款及應計利息，一半為4月到期，另一半為7月到期。

集團指，由於當時出現高級管理層人事變動，故集團未及正式處理有關 債務的事宜，導致糾紛及呈請人針對集團提出呈請。然而，集團後來已即時採取行動，於農曆新年假期後接洽呈請人之代表以解決有關事宜，包括償還部分債務。呈請人2月19日口頭同意撤回呈請，有關傳票於3月9日向法院提交，而法院已於3月10日作出頒令。

集團股價在被提呈清盤期間出現異動，由1月15日至26日期間，股價急升1.9倍，曾炒高至1.09元，但其後回落，至上周五收報0.4元，僅較1月中急升前高約10%。

高銀清盤呈請聆訊 延至下月中

另外，高銀金融（0530）指出，有關德意志信託（香港）於去年向百慕達最高法院院提呈針對高銀金融之清盤呈請，法院進一步將呈請聆訊押後至2021年4月16日（百慕達時間），並指示高銀及呈請人於下次聆訊前提交任何進一步證據及任何答覆證據。