余偉文：走資與選舉改制無關

稱企業集資後 資金轉內地發展

去年11月螞蟻集團本擬來港上市，吸引大量資金入港，金管局多次承接熱錢，港匯一直在7.75強方徘徊。雖然螞蟻後來煞停上市，但其後仍有京東健康（6618）、快手（1024）等大型新股接力。至近日新股市場轉為淡靜，港匯曾挫至7.77，上周五報7.7647。

去年本港實施《港區國安法》，美國隨即指控中央損害香港自治，出手制裁香港官員。外界憂慮法律損害香港金融系統，而美資行按制裁令更不可服務受制裁人士。余偉文亦坦言，本港經歷「多事之秋」，但他強調，在港金融機構未有受到制裁影響，相信金融系統「能夠自強」。他表示，不同意美國制裁本港官員的手法，金管局將會居安思危，做好預案。他又表示，曾與跨國金融集團對話，了解對方看法，對話機構仍對香港情况感到滿意。

冀債券南向通下半年初推出

余偉文早前於網誌表示，正就債券通的「南向通」與內地當局溝通。他昨日再指出，正與人行就參與「南向通」的投資者種類、涉及的產品品種等具體事項進行溝通，目標下半年初推出機制。