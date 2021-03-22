經濟

疫市細舖租金反升 黃店合租齊擴張

【明報專訊】香港一向以昂貴租金聞名，對不少小店構成壓力，不過疫情下有危有機，政治立場相同的「黃店」更出現抱團疫市求存情况。本地茶飲品牌「茶星人E.Tea」聯合創辦人郭仁銳（Allen）受訪時指出，同路人會分享生意情况、租舖消息等。去年細舖租金不跌反升，下半年更萌生大舖「一劏二」的念頭，再付諸實行擴張版圖。

茶星人一年增10新店

Allen表示，一直對茶飲市場及品牌有信心，港人以往是路過便利店購買飲料，現時更習慣路經茶飲店買奶茶，茶飲行業是「一係做大，一係畀人淘汰」，消費者或因政治取向或位置方便而光顧小型品牌，後者就涉及高租金成本，因香港「行兩步租金都差成倍」。疫情期間消費者無處可去，反而多在家附近消費，需求明顯大增。茶星人一直主打街坊生意，於是趁機擴張，去年短短9個月急增10間新店，至今共有16間分店，4月將再多開3間店。

他續指，當品牌為人熟知，客人會願意多用2至3分鐘尋找店舖，亦可租用較便宜的店舖，將最大利益贈予客人。茶星人去年累積一定經驗加上打響名堂，揀舖限制較少，疫情更令同路人走在一起，分享數據、未來發展方向等。去年商舖租金回落，但細舖租金不跌反升，因此他與其他黃店合作租舖，直言「2019年前無想像過」，茶星人及齊柏林熱狗店位於河畔花園的分店，正是大舖「一劏二」的例子之一。

Allen坦言，疫情期間有黃店加快擴張、亦有不少黯然結業，雖然自己認為黃店存活率會高過「藍店」，但最終仍是回歸生意本質，要提供高質素食物、飲品及服務。他不諱言，常提醒員工要有禮，客人因良心小店而光顧一間食肆，但最終體驗很差會更難接受，服務客人時應將心比己。

街舖多獨立業主 不受政治影響

茶星人的政治立場明確，2019年社會活動初期已經罷工，又曾參加「黃店懲罰祭」、「全民感謝日」等活動。Allen透露，物色舖位時曾被商場大業主拒絕「入都冇得入」，但認為不影響擴張。去年初業主傾租時很小心，亦要求品牌說明會否聚集大量人群，但他認為茶星人並非激進立場，只是講良心，又向業主解釋黃店不會被排擠，疫情爆發後，情况稍為改善，而街舖多為獨立業主，更不受政治立場影響。

相關字詞﹕齊柏林熱狗 黃店 政治立場 茶飲店 黃店懲罰祭 茶星人E.Tea

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