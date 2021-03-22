硬撼外賣兩巨頭 冀拋離競爭對手

foodpanda早於去年2月推出生活超市服務，現時旗下合作伙伴包括OK便利店及聖安娜餅店、鴻福堂（1446）及city'super等，而自家在線商店pandamart亦有逾兩萬款生活雜貨可供選購；而戶戶送於去年10月宣布與連鎖便利店7-Eleven及馬莎合作，12月更成為日本超市驚安之殿堂（Don Don Donki）在香港首個兼唯一外賣應用程式合作伙伴。

星展：新服務助中期增長

Jefferies的報告認為，港視新推出的多項業務，例如一小時派遞選擇、數據共享庫、直播購物頻道等，首要任務是完成整個數碼生態系統，而非盈利能力。

星展則預計，港視的電子商貿方案業務將成為新收入來源，並可支持中期增長；而港視面對的關鍵風險包括新競爭對手更積極，例如來自內地的電商集團，將加劇線上零售市場的競爭，以及消費意欲長期低迷或減少非必需品銷售，以致影響集團總商品交易額。