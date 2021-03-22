港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣 首3月減佣吸商戶

明報記者 蕭嘉聰

根據商戶提供的簡報，HKTV極速送服務可將線下零售店與兩公里內的客人連結起來，並歡迎任何類別的零售店舖，包括現時未加入HKTVmall的商戶，預計將有90％的HKTVmall O2O店、現有及新商戶參與。

料每次只限光顧一間店舖

有別於以往做法，客人在HKTVmall極速送下單後，商戶在其應用程式頁面確認訂單並執拾貨品，送遞員會在25分鐘內到達店舖，35分鐘內將訂單送到客人手上。過去HKTVmall採用「集運」形式，客人可在多個商戶購物，商戶再按指定時間送到平台的中轉倉，最後由車隊派發或在自取點取貨。不過，新業務極速送相信只能選擇一間店舖購物，簡報內就以O2O店為例子，店舖目前亦有出售水果等新鮮食品。

為吸引商戶參加，服務推出初期，不會像HKTVmall般收取1.8萬元年費，首3個月亦以低佣招倈，港視收取15％佣金，合約餘下時間則收25％佣金，有別於HKTVmall生活雜費約24％至28％的佣金率，包裝要求較原先更簡單，如訂單產品受損將由港視負責，商戶亦毋須承擔運送成本。

客人方面，訂單金額介乎50至199元的送遞費為20元，200元或以上就減至10元，如果未滿50元，仍要支付20元送遞費。HKTV極速送將支援24小時運作，商戶可自設營業時間，如確認後無法完成訂單將被罰20元。

運費低至10元 商戶毋須承擔

根據示範圖，新業務除了生活雜貨服務，亦有「外賣直送」、「外賣自取」及「街市」可供選擇。HKTVmall的fb專頁早前亦公開招募食肆加入外賣送遞服務，首3個月佣金率為10％、免上架或登記費，不少人留言查詢會否招聘「步兵」，平台就指可留意專頁更新。

港視早於今年1月公布，將繼續強化其領導地位，又會超越「購物」範疇，繼續發展及推出更多不同項目，豐富電子商貿內容，包括數據共享庫、直播購物頻道等。本報就極速送消息向港視查詢，發言人回應，集團將於下周二（30日）發表業績，正處於靜默期故不便回應。