只可追蹤交易歷史 不能核實原創者

不過NFT交易也有漏洞。理論上騙徒可將一些不屬於自己的作品轉化成NFT出售。英國《觀察家報（The Observer）》指出，NFT雖然可追蹤交易歷史，但未必能百分百證明其代表的數碼資產的原創性。以知名塗鴉藝術家Banksy為例，他身分神秘，有人一直以Banksy的風格創作，並以NFT出售，但NFT代碼卻不能證實這些NFT是否真的來自Banksy本人。

任何人也可把他人的公司商標圖案，或數碼藝術品等化成NFT，但這並不代表他們擁有了他人的商標或版權。《觀察家報》解釋，即使有人聲稱擁有某件藝術品的NFT，但若他人能證明到自己的版權，擁有該NFT也毫無意義。換言之，NFT不一定能證明知識產權誰屬，只能顯示NFT這枚代幣本身的擁有權變化。

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