NFT數碼原創 成投機炒賣新寵兒

資料來源：Coindesk、CNN、The Observer、路透社

在數碼世界，網上每張圖片、影音檔案都可隨意下載，產生無數副本。若這些數碼檔案的原創者想標註自己的擁有權，並將這些作品貨幣化，可選擇透過區塊鏈技術，為作品產生獨一無二的代碼標記，成為專屬的NFT。由於每個NFT都無法竄改偽造，每次交易都記錄了擁有權的變化，使NFT可成為辨別數碼資產來源的工具，賦予了NFT收藏價值。

創造銷售途徑 升值潛力無可限量

不過收藏價值有多少有些不確定。NFT可代表任何數碼資產，包括遊戲道具、虛擬土地、數碼影音檔案，但它在絕大多數情况下不包含該數碼資產的原始檔案。它只是區塊鏈（通常是以太坊）上的一段代碼，指向其代表的數碼資產所存放的位置，通常是在某個地方的伺服器。若要以區塊鏈儲存複雜的數碼檔案，成本將非常高昂。換言之，NFT就是其代表的數碼資產的地址。若這數碼資產儲存於傳統的網址，該NFT的主人有可能面臨其數碼檔案被下線的風險。加密貨幣交易平台Coindesk指出，NFT業界已提供一些方法解決安全問題，但尚未確立最佳的解決方案。

不過Beeple的天價NFT買家，應該相當安全。負責製作該枚NFT的MakersPlace公司指出，該枚NFT真的儲存了該作品的高解度影像數碼檔案。

對於數碼藝術創作者來說，NFT為數碼藝術品創造了銷售獲利的途徑。對於收藏者來說，NFT的升值潛力更似乎無可限量。例如收藏家Pablo Rodriguez-Fraile於去年10月以6.6666萬美元，購入了Beeple的10秒視像作品，該NFT至今年2月底再以660萬美元易手，數個月價值急升百倍。

有人質疑，一些在互聯網可免費觀看的數碼檔案，為何轉化成NFT就可高價買賣。理論上，每個NFT都是獨一無二。但同一件數碼藝術品，卻可以由若干個NFT代表，從而影響到收藏價值。以NFT市集Nifty Gateway為例，藝術家可設定一件數碼藝術品可產生多少枚代幣，從而決定其銷售的次數。

馬斯克的女友Grimes，與其兄弟Mac Boucher合作創作的《戰爭仙子》（WarNymph）系列藝術品，上月底在Nifty Gateway競拍及銷售。據Grimes設定，多項作品最多可在7分鐘內賣出9999次。這些作品的代幣定價由低至20美元，至最高數千美元不等。部分作品則設定只有一枚代幣，交由網民競拍，價高者得。

編寫智能合約 創作人制訂每次交易分成

Grimes該次銷售活動的總銷售額達到518萬美元，其中多項作品都各自賣出了幾百個代幣，不過仍吸引到一些投機者炒賣。據稱有原價20美元的代幣，被炒至過萬美元。原創者亦可從每次轉手的收益獲取一些回報，因為編寫NFT時制訂的智能合約，可規範買賣細則，例如每次轉賣原作者可從中收到某個比例的佣金。雖然並非所有投資者都注意到NFT的風險，但參與相關交易的投資者似乎愈來愈多。據路透社數據，NFT平台OpenSea交易額近期瘋狂增長，由今年1月的800萬美元增至2月的9520萬美元（見圖）。

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