諸立力：港核心價值沒減 生物科技綠色金融尋機會

倡港星東京三位一體 加強合作

諸立力也指出，跨境理財通對香港具有巨大潛力，因可以吸引國際資產管理公司進入中國市場，最終可以令內地資管市場擁有更多國際金融產品。此外，他還主張加強香港、新加坡和東京之間的合作，形容這是三個金融中心「亞洲三位一體」，因每個城市都有特殊優勢，例如新加坡有通往東盟門戶功能，香港與中國內地的聯繫，以及東京有大量個人儲蓄，所以三地有必要找到更緊密合作的方式。

第一東方投資作為日本廉航樂桃航空主要股東，諸立力對航空業前景持謹慎樂觀態度。他說，只要能航空公司能在疫情中生存下去，前景是肯定樂觀的，因為人們始終喜歡旅行，喜歡互動。

諸立力亦指，相信樂桃可以在疫情中生存，因仍可營運日本國內航班，一定程度上緩衝疫情影響。不過，他認為，雖然國泰（0293）沒有本地航線可依靠，但香港是非常重要的樞紐，相信國泰也可存活下來，只是過程會較痛苦。

看好航空新技術投資機會

諸立力也表示會繼續尋找航空業的投資機會，不僅是航空公司，亦尋找與航空生態系統相關的投資機會，包括新技術、機場基礎設施、​旅行基礎設施及電子商務的生態系統。

另外，他亦看好可持續航空，如果出現依靠太陽能或氫能的飛機，將會完全改變遊戲規則，而由於SPAC的崛起，料會有更多資金流入這個領域。