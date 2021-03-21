儲局收緊資本金要求 美銀行股下滑

道指標指兩周連升斷纜

美股三大指數個別發展，道指周五收市跌234點，報32,627點；標普500指數報3913點，跌2點；受facebook股價升逾4%帶動，納指收市升99點或0.8%，報13,215點。總結全周，道指跌0.5%、標指跌0.8%，均終止過去兩周連升走勢；納指則跌0.8%，為過去5周以來第四周錄得跌幅。

收緊SLR意味銀行需要增加資本金，消息拖累金融股。摩根大通跌1.6%，摩根士丹利跌1.2%，美國銀行及花旗集團均跌約1.1%。另外，Visa據指遭到美國司法部反壟斷調查，股價插水6.24%，為跌幅最大道指成分股。

美國10年期國債孳息率周五曾升穿1.7厘，重上1.74厘水平，不過受SLR未獲延期影響，之後升勢見緩和。ING指出，聯儲局收緊SLR豁免措施有助美匯上揚，也限制了債息升勢，10年期國債孳息率最終報1.716厘。

美匯曾見91.906一周高位

美匯走勢強勁，美匯指數升至91.906並創下一周高位，全周則累升0.6%，為過去4周之中，第三度錄得單周升幅。

儲局官員之一、里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，債息近期上升反映市場對經濟前景的看法樂觀，以及憧憬通脹回升，因此不擔心債息上升會導致長線資金成本增加。

IMF：通脹料僅短暫急升

另外，國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath表示，同意聯儲局主席鮑威爾的觀點，即美國推出的1.9萬億美元紓困方案或使當地通脹短期急升至2.4%，高於聯儲局2%目標，但這只是短暫上升，不會持續，聯儲局亦有應對通脹的工具。