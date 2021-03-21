瀚名開齋 3房3588萬沽 帝御‧嵐天再錄4伙成交

曦臺4房實呎3.55萬成交

發展商亦乘勢推加兩伙招標，為19樓A及B室，實用同為1132方呎3房連套房間隔，將在本月24日至4月30日招標，指引價3916萬元，折合實呎34,594元。據招標文件顯示，發展商為買家提供不同付款方法，包括360天成交期，買家可先付樓價15%（包括樓價10%訂金及5%佔用許可費，佔用許可費可在完成交易時在樓價扣減），便可先住後付。另發展商亦提供備用二按，最高為樓價三成，但一、二按合共不多於樓價八成。

另由宏安地產（1243）等油塘曦臺，日前以招標形式出售的1座37樓C室，實用面積1269方呎，屬4房連雙套房及儲物室，附設883方呎天台，成交價4509.8萬元，實呎35,538元。香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨日單日售出4伙，套現2103.4萬元。

豐寓2房破700萬

區內罕見高價成交

一手市場帶動下，二手市場亦高價成交，葵涌半新盤豐寓首錄2房戶二手成交，其做價達730萬元，屬區內2房戶罕有突破700萬元。中原資深分區營業經理許偉業表示，有關單位為中層G室，實用面積397方呎，2房望內園景。

原業主早在去年9月已放售，當時叫價約800萬元，放盤數月已因應市况而輕微調整叫價，近期調低至745萬元，隨即獲區內租客垂青，雙方議價後以730萬元易手，較最初叫價低70萬元或8.8%，實呎18,388元。

據悉，買家一直有意租轉買，在市場上物色盤源已約一年，去年亦曾入票抽新盤，惟未能成功揀樓，故重投二手市場，並首選半新盤；適逢豐寓有2房戶放售，睇樓後便拍板入市。原業主在2017年8月以682萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利48萬元，物業升值約7%。